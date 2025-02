اخیراً، استودیوهای چینی به موفقیت‌های بزرگی در صنعت بازی دست یافتند و عنوانی مثل Black Myth: Wukong چندین جایزه مختلف، از جمله بهترین بازی سال استیم، را برنده شد. حال، مدیر عامل CI Games در یک توییت گفته است که توسعه‌دهندگان غربی، علی‌رغم تسلط خود بر بازار فعلی، باید در طراحی شخصیت از چینی‌ها الهام بگیرند.

مارک تیمینسکی (Marek Tyminski)، مدیر عامل CI Games که عناوینی چون Lords of The Fallen را در کارنامه دارد، در یک توییت طراحی شخصیت‌های بازی Tides of Annihilation را ستود.

مارک تیمینسکی توییتی را در صفحه خود بازنشر کرد که در آن نوشته شده بود شخصیت‌های Tides of Annihilation را یک توسعه‌دهنده چینی طراحی کرده است و برای همین زیبا به‌نظر می‌رسند. مارک تیمینسکی نیز نظر خودش را به اشتراک گذاشت و گفت که توسعه‌دهندگان چینی باید در طراحی شخصیت به غربی‌ها مشورت دهند:

توسعه‌دهندگان چینی باید در شیوۀ طراحی شخصیت‌های مونث به غربی‌ها مشورت دهند.

Tides of Annihilation تنها بازی استودیو‌های چینی نیست به خاطر طراحی شخصیت مورد ستایش قرار گرفت، پیش از این، از توسعه‌دهنده Phantom Blade Zero به دلیل خلق کاراکتری جذاب قدردانی شد؛ در حالی که طراحی شخصیت آثاری مثل Star Wars Outlaws شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته بود.

Tides of Annihilation برای اولین بار در State of Play اخیر معرفی شد و از همان زمان مورد استقبال و توجه طرفداران قرار گرفته است.