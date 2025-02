اطلاعات جدیدی از فیلم Clayface منتشر شد

پس از گزارش روز گذشته ددلاین، حالا اطلاعات جدیدی از این اثر منتشر شده است.

پس از شروع موفقیت‌آمیز دنیای سینمایی DC با رهبری جیمز گان و پیتر سفران، طرفداران منتظر آثار بعدی این جهان هستند که یکی از آنها فیلم مورد انتظار Clayface به شمار می‌رود. حالا طبق گزارشی که ددلاین در روز گذشته منتشر کرد، جف وادلو و جیمز واتکینز گزینه‌های احتمالی کارگردانی این اثر معرفی شدند. با این حال طبق گزارش جدید THR، درحالی جف وادلو هیچ زمانی جزو گزینه‌های کارگردانی این اثر نبوده، جیمز واتکینز یکی از انتخاب‌های اصلی DC برای کارگردانی فیلم Clayface محسوب می‌شود، البته تا به امروز گفت‌وگویی با او صورت نگرفته است. جیمز واتکینز بیشتر برای کارگردانی فیلم ترسناک Speak No Evil شناخته می‌شود و جف وادلو نیز فیلم Truth or Dare را در کارنامه خود دارد. همچنین خوان آنتونیو بایونا، کارگردان فیلم تحسین شده Society of the Snow، یکی دیگر از گزینه‌های کارگردانی Clayface به شمار می‌رود.

Clayface فیلمی با المان‌های ژانر وحشت خواهد بود که داستان یک بازیگر درجه دو را روایت می‌کند. این بازیگر برای اینکه بتواند در سال‌های آینده نیز در این حرفه باقی بماند، ماده‌ای ناشناخته را تزریق می‌کند و پس از مدتی متوجه می‌شود که می‌تواند تغییر شکل دهد. Clayface با بودجه‌ ۴۰ میلیون دلاری ساخته می‌شود و فیلمبرداری در مکان‌هایی مانند ونکوور، تورنتو، نیوجرسی و آتلانتا جریان خواهد داشت. مسئولیت نگارش فیلمنامه این اثر برعهده مایک فلنگن خواهد بود که گفته می‌شود به خاطر مشغله کاری امکان در دست گرفتن سکان کارگردانی Clayface را ندارد.

فیلم Clayface برای اکران در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۰ شهریور ۱۴۰۵) برنامه‌ریزی شده است.

منبع: ComingSoon