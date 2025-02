شایعه: Far Cry 7 در نیو انگلند روایت می‌شود + جزئیات بیشتر

سری Far Cry بعد از بازی سوم و نسخه Blood Dragon، تا حدی از محبوبیت افتاده، اما به نظر می‌رسد که Far Cry 7 پتانسیل رقم زدن یک بازگشت باشکوه را داشته باشد. طبق شایعه‌های قبلی، عنوان Far Cry 7 این فرنچایز را به روش‌های متعددی متحول خواهد کرد و یک نشت اطلاعاتی جدید اطلاعاتی […]