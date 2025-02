ببینید؛ تریلر جدید Onimusha: Way of the Sword شخصیت اصلی بازی را نشان می‌دهد

این بازی جدیدترین نسخه از این سری محسوب می‌شود که تریلر جدید آن، میاموتو موساشی (Miyamoto Musashi) را به نمایش می‌گذارد که چهره‌ای افسانه‌ای در تاریخ ژاپن است. در Onimusha: Way of the Sword، موساشی یک سامورایی جوان و نترس است که در پی یک تغییر ماوراء طبیعی، دستکش اونی (Oni Gauntlet) را بدست می‌آورد و با انبوهی از هیولاهای جنما (Genma) مبارزه می‌کند.

چهره موساشی بر اساس ظاهرا بازیگر مشهور و فقید ژاپنی، توشیرو میفونه (Toshiro Mifune) که موساشی را در فیلم‌های کلاسیک سامورایی به تصویر کشید، مدل‌سازی شده است. در این میان گفتنی است که داستان Onimusha: Way of the Sword در کیوتو اتفاق می‌افتد، شهری که توسط ابرهای شیطانی از جنس بدی و پلیدی فاسد شده است و جهنم را به دنیای انسان‌ها آورده و پایتخت ژاپن فئودالی را به هرج و مرج کشانده است.

موساشی که با دستکش اونی مجهز شده است، قدرتی فراتر از محدودیت‌های انسانی بدست می‌آورد که به او اجازه می‌دهد موجودات وحشی از دنیای زیرین را شکست دهد، از جمله بیاکو (Byakue) که یک هیولای تبر به دست مخرب است و قدرتش با غرق شدن در خون خود بیشتر می‌شود.

همانطور که گفته شد، Onimusha: Way of the Sword اولین نسخه جدید از سری اونیموشا پس از تقریباً دو دهه است و تاریخ غنی و اسطوره‌شناسی را با مبارزات پیچیده ترکیب می‌کند. بازی حول محور نبردهای تن به تن با شمشیر می‌چرخد که تمرکز آن بر برش دادن دشمنان و تصمیم‌گیری‌های پرتنش برای جذب ارواح آن‌ها در گرمای نبرد است.

بازی Onimusha: Way of the Sword در سال ۲۰۲۶ برای پلی‌استیشن 5، ایکس‌باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. می‌توانید در ادامه تریلر و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

