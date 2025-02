۸ بازی در انتهای فوریه سرویس گیم پس را ترک خواهند کرد

۸ بازی ویدیویی از جمله عناوین Wo Long: Fallen Dynasty و Warhammer 40,000: Boltgun در تاریخ ۲۸ فوریه (۱۰ اسفند) از سرویس گیم پس حذف خواهند شد.

مایکروسافت با به‌روزرسانی صفحه رسمی Xbox Game Pass رسماً اعلام کرد که تا ۲۸ فوریه، ۸ بازی دیگر از این سرویس خارج خواهند شد. فهرست این عناوین به شرح زیر است:

Yakuza 3 Remastered (PC/Console)

Yakuza 4 Remastered (PC/Console)

Maneater (PC/Console)

Gris (PC/Console)

Wo Long: Fallen Dynasty (PC/Console)

Warhammer 40,000: Boltgun (PC/Console

Paw Patrol World (PC/Console)

Space Engineers (PC/Console)

افرادی که به نگه‌داشتن این بازی‌ها علاقه‌مند هستند، می‌توانند با استفاده از تخفیف ۲۰ درصدی مشترکان سرویس گیم پس، برای خرید آن‌ها اقدام نمایند. همچنین مدتی پیش نیز اعلام شد که ۷ بازی از جمله Tails of Arise و Bloodstained: Ritual of the Night تا تاریخ ۱۵ فوریه (۲۷ بهمن) سرویس گیم پس را ترک می‌کنند.