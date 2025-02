سریال لست آو آس احتمالا تا فصل ۴ ادامه خواهد داشت

در مصاحبه‌ای با سایت Deadline، مدیر اجرایی این شبکه، فرانچسکا اورسی (Francesca Orsi)، گفت که این سرویس هنوز برنامه‌ای کامل یا نهایی برای مدت زمان پخش سریال آخرین ما ندارد، اما اشاره کرد که به نظر می‌رسد چهار فصل برای این اقتباس در نظر گرفته شده است. او به این رسانه گفت:

نمی‌خواهم این موضوع را به طور کامل تایید کنم، اما به نظر می‌رسد که این فصل و سپس دو فصل دیگر بعد از آن خواهیم داشت تا به اتمام برسد.

این خبر هم‌راستا با گفته‌های قبلی شورانرهای سریال، نیل دراکمن (Neil Druckmann) و کریگ مازین (Craig Mazin)، است. در آگوست ۲۰۲۳، مازین تأیید کرد که تیم سازنده برای روایت داستان بازی دوم به بیش از یک فصل نیاز دارد. زمانی که از او در مورد تعداد فصول سریال پرسیده شد، مازین گفت:

ممکن است در نهایت سه یا پنج فصل شود، اما چهار فصل عدد مناسبی به نظر می‌رسد. برخی فصول، به دلیل داستانی که روایت می‌کنیم، نیاز به تعداد قسمت‌های کمتری دارند و برخی به تعداد بیشتری نیاز خواهند داشت.

فصل دوم سریال لست آو آس قرار است در آوریل 2025 (اوایل 1404) منتشر شود و شامل هفت قسمت خواهد بود که یکی از آن قسمت‌ها از نظر زمانی بسیار بزرگ خواهد بود. مازین در ژوئن گذشته گفته بود:

داستانی که در حال روایت آن هستیم خیلی بزرگ‌تر از داستان فصل اول است، اتفاقات بیشتری در جریان است و تولید آن سخت‌تر است، اما هدف ما این است که هر قسمت مثل یک فیلم بزرگ و مهم احساس شود.

هنوز مشخص نیست فصل دوم سریال در کجا به پایان می‌رسد، اما می‌دانیم که در این فصل تعداد بیشتری افراد آلوده و شخصیت‌های مهم نسبت به فصل اول وجود خواهد داشت. پیش از آغاز فصل دوم، پنلی برای The Last of Us در جشنواره‌ی SXSW 2025 در ماه مارس تأیید شده است. از جمله شرکت‌کنندگان این پنل می‌توان به کریگ مازین، نیل دراکمن، پدرو پاسکال (Pedro Pascal)، بلا رمزی (Bella Ramsey)، گابریل لونا (Gabriel Luna)، کیتلین دیور (Kaitlyn Dever)، ایزابلا مرسد (Isabela Merced)، و یانگ مازینو (Young Mazino) اشاره کرد.

منبع: Eurogamer

