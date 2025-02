مرد عنکبوتی، بدون شک یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های کمیک و سینمایی است و حالا جزئیات تازه‌ای از Spider-Man 4 فاش شده است.

موفقیت چشمگیر فیلم‌ها، سریال‌های انیمیشن و بازی‌های ویدیویی مبتنی بر این شخصیت، گواهی بر این مدعاست. اخیرا، با درخشش تام هالند در نقش پیتر پارکر در دنیای سینمایی مارول (MCU)، محبوبیت مرد عنکبوتی به اوج خود رسیده است. به تازگی، طرفداران مارول به اطلاعات جالبی در مورد آینده مرد عنکبوتی در MCU دست یافته‌اند.

طبق گزارش‌ها، بودجه فیلم Spider-Man 4 به ۲۰۰ میلیون دلار خواهد رسید که با بودجه فیلم قبلی، Spider-Man: No Way Home، برابر است. این در حالی است که دومی با فروش ۱.۹۵۳ میلیارد دلاری، یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های مارول محسوب می‌شود. در مقایسه، دو فیلم ابتدایی این سری، Spider-Man: Homecoming و Spider-Man: Far From Home به ترتیب با بودجه‌های ۱۷۵ و ۱۶۰ میلیون دلاری ساخته شدند.

اما این تنها خبر مربوط به مرد عنکبوتی نیست. گزارش‌ها حاکی از آن است که برای برخی صحنه‌های Avengers: Doomsday، از بدلکار تام هالند استفاده خواهد شد. علت این امر، همزمانی فیلم‌برداری Avengers: Doomsday با فیلم جدید کریستوفر نولان، The Odyssey، است که تام هالند در آن ایفای نقش می‌کند.

هنوز مشخص نیست که این موضوع چه تأثیری روند تولید Spider-Man 4 خواهد گذاشت. طبق برنامه‌ریزی، فیلم‌نامه‌های هر دو فیلم در ماه مارس تکمیل خواهند شد و هر دو در سال ۲۰۲۶ اکران خواهند شد. Avengers: Doomsday در ۱ مه ۲۰۲۶ (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵) و Spider-Man 4 در ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲ مرداد ۱۴۰۵) به روی پرده خواهند رفت. پس از این دو فیلم، Avengers: Secret Wars با تاریخ اکران در مه ۲۰۲۷ (خرداد ۱۴۰۶) در انتظار طرفداران است.

مرد عنکبوتی با فروش بیش از ۱۱.۱۵۱ میلیارد دلار، پرفروش‌ترین ابرقهرمان انفرادی تاریخ سینما است. این رقم شامل سری Spider-Verse و فیلم‌های دنیای مرد عنکبوتی سونی نیز می‌شود.

تنها فرنچایزی که توانسته از نظر فروش از مرد عنکبوتی پیشی بگیرد، کل دنیای سینمایی مارول با فروش تخمینی ۳۱.۲ میلیارد دلار است. در رتبه دوم پرفروش‌ترین ابرقهرمانان انفرادی، بتمن با فروش بیش از ۷ میلیارد دلار قرار دارد.

