رسمی: Rainbow Six Siege X معرفی شد؛ رونمایی کامل در مارس

یوبیسافت (Ubisoft) طی روز فینال تورنومنت Six Invitational، از Rainbow Six Siege X رونمایی کرد. تیزر منتشر شده را در ادامه می‌توانید تماشا کنید: طی ۳ سال گذشته، تیم Rainbow Six روی Siege X کار کرده‌اند، سازندگان آن را «تحول کامل» و «دوران جدید» بازی می‌دانند و Siege X قرار است پایه‌ای برای ۱۰ سال […]