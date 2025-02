برندگان جوایز بفتا ۲۰۲۵ اعلام شدند| Conclave بهترین فیلم شد

در مراسم جوایز بفتا که هیچ برنده‌ی قطعی از پیش تعیین نشده‌ای نداشت، اعضای آکادمی بریتانیا تصمیم گرفتند جوایز را تا حد زیادی بین نامزدها تقسیم کنند.

با این حال، یک فیلم باید جایزه‌ی بهترین فیلم را از آن خود می‌کرد و این افتخار امسال نصیب Conclave شد که با ۱۱ نامزدی، بیشترین تعداد نامزدی را داشت. این فیلم مهیج که به کارگردانی ادوارد برگر در واتیکان روایت می‌شود، در نهایت با فیلم The Brutalist ساخته‌ی بردی کوربت مساوی شد و هر یک چهار جایزه‌ی بفتا دریافت کردند. در این میان، فیلم آمریکایی ۳.۵ ساعته‌ی The Brutalist موفق شد دو جایزه‌ی مهم، یعنی بهترین بازیگر مرد برای آدرین برودی و بهترین کارگردانی برای کوربت را به دست آورد.

یکی از شگفتی‌های مراسم زمانی رقم خورد که مایکی مدیسون جایزه‌ی بهترین بازیگر زن را برای فیلم Anora دریافت کرد. بسیاری تصور می‌کردند که این جایزه به دمی مور برای بازی در The Substance تعلق خواهد گرفت، اما این فیلم تنها موفق شد جایزه‌ی بهترین گریم و طراحی مو را به دست آورد.

در بخش‌های دیگر، فیلم جنایی‌موزیکال Emilia Pérez ساخته‌ی ژاک اودیار، اقتباس موزیکال موفق Wicked به کارگردانی جان ام. چو، کمدی سفر A Real Pain ساخته‌ی جسی آیزنبرگ، دنباله‌ی علمی‌تخیلی حماسی Dune: Part Two از دنیس ویلنوو و انیمیشن استاپ‌موشن Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl هر کدام دو جایزه دریافت کردند. بزرگ‌ترین نادیده‌گرفته‌شده‌ی امشب، فیلم زندگی‌نامه‌ای A Complete Unknown درباره‌ی باب دیلن به کارگردانی جیمز منگولد بود که علی‌رغم داشتن شش نامزدی، هیچ جایزه‌ای نبرد.

مراسم امسال بدون حاشیه‌ی خاصی برگزار شد، هرچند که ژاک اودیار هنگام دریافت جایزه‌ی بهترین فیلم غیر انگلیسی‌ زبان از بازیگر فیلمش، کارلا سوفیا گاسکون، قدردانی کرد. گاسکون که نامزد دریافت جایزه‌ی بهترین بازیگر زن بود، در مراسم حضور نداشت، زیرا در پی افشای توییت‌های قدیمی و نژادپرستانه‌ی او، حواشی زیادی ایجاد شده بود.

با توجه به اینکه این مراسم در آستانه‌ی اسکار برگزار شد، جوایز بفتا معمولا پیش‌بینی‌کننده‌ی خوبی برای برندگان جوایز اسکار هستند. فهرست کامل برندگان امشب را در ادامه ببینید.

بهترین فیلم

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

بهترین فیلم بریتانیایی

Bird

Blitz

Conclave

Gladiator II

Hard Truths

Kneecap

Lee

Love Lies Bleeding

The Outrun

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

بهترین فیلم اولی از نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان بریتانیایی

Hoard

Kneecap

Monkey Man

Santosh

Sister Midnight

بهترین فیلم کودکانه و خانوادگی

Flow

Kensuke’s Kingdom

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان

All We Imagine As Light

Emilia Pérez

I’m Still Here (Ainda Estou Aqui)

Kneecap

The Seed of the Sacred Fig

بهترین مستند

Black Box Diaries

Daughters

No Other Land

Super/Man: The Christopher Reeve Story

Will & Harper

بهترین انیمیشن

Flow

Inside Out 2

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

بهترین کارگردان

Anora – شان بیکر

The Brutalist – بردلی کوربت

Conclave – ادوارد برگر

Dune: Part Two – دنی ویلنوو

Emilia Pérez – ژاک اودارد

The Substance – کورالی فارگیت

بهترین فیلم‌نامه اورجینال

Anora

The Brutalist

Kneecap

A Real Pain

The Substance

بهترین فیلم‌نامه اقتباسی

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

بهترین بازیگر زن

سینتیا اریوو – فیلم Wicked

دمی مور – فیلم The Substance

کارلا سوفیا گاسکون – فیلم Emilia Pérez

مارین جین باپتیست – فیلم Hard Truths

مایکی مدیسون – فیلم Anora

سرشه رونان – فیلم The Outrun

بهترین بازیگر مرد

آدرین برودی – فیلم The Brutalist

کولمن دومینگو – فیلم Sing Sing

هیو گرنت – فیلم Heretic

ریف فاینز – فیلم Conclave

سباستین استن – فیلم The Apprentice

تیموتی شالامی – فیلم A Complete Unknown

بهترین بازیگر مکمل زن

آریانا گرانده – فیلم Wicked

فلیسیتی جونز – فیلم The Brutalist

ایزابلا موسلینی – فیلم Conclave

جیمی لی کرتیس – فیلم The Last Showgirl

سلنا گومز – فیلم Emilia Pérez

زوئی سالدانیا – فیلم Emilia Pérez

بهترین بازیگر مکمل مرد

کلارنس مک‌لین – فیلم Sing Sing

ادوارد نورتون – فیلم A Complete Unknown

گای پیرس – فیلم The Brutalist

جرمی استرانگ – فیلم The Apprentice

کیرنان کالکین – فیلم A Real Pain

یورا بوریسف – فیلم Anora

بهترین گروه بازیگری

Anora

The Apprentice

A Complete Unknown

Conclave

Kneecap

بهترین فیلم‌برداری

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Nosferatu

بهترین طراحی لباس

Blitz

A Complete Unknown

Conclave

Nosferatu

Wicked

بهترین تدوین

Anora

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Kneecap

بهترین گریم

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

بهترین موسیقی متن اورجینال

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Nosferatu

The Wild Robot

بهترین طراحی تولید

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Wicked

بهترین جلوه‌های ویژه

Better Man

Dune: Part Two

Gladiator II

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

بهترین صداگذاری

Blitz

Dune: Part Two

Gladiator II

The Substance

Wicked

بهترین انیمیشن کوتاه بریتانیایی

Adiós

Mog’s Christmas

Wander to Wonder

بهترین فیلم کوتاه بریتانیایی

The Flowers Stand Silently, Witnessing

Marion

Milk

Rock, Paper, Scissors

Stomach Bug

منبع: ورایتی