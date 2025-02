بازی Rainbow Six Siege تا ۱۰ سال دیگر پشتیبانی می‌شود

با معرفی رسمی Rainbow Six Siege X، سازندگان اعلام کردند این ارتقا زمینه پشتیبانی از Siege را برای ۱۰ سال آینده آماده خواهد کرد. تیم Rainbow Six طی مراسم فینال تورنمنت Six Invitational، از Rainbow Six Siege X رونمایی کردند. به گفته کارگردانان Siege، این ارتقا صرفا یک به‌روزرسانی نیست و قرار است تمام بخش‌های بازی […]