طبق گزارش‌های منتشر شده، فیلم جدید جنگ ستارگان که توسط دیو فیلونی ساخته خواهد شد در سال ۲۰۲۶ وارد مرحله‌ی تولید خواهد شد.

دیو فیلونی کارگردان سریال‌های تحسین‌شده‌ای مانند Star Wars: The Clone Wars و The Mandalorian قرار است فیلم‌برداری فیلم جدیدش را سال آینده آغاز کند. فیلونی به‌ خاطر درک عمیقش از داستان‌های دنیای جنگ ستارگان و توانایی‌اش در خلق داستان‌های جذاب و شخصیت‌محور به یکی از چهره‌های برجسته‌ی دنیای جنگ ستارگان تبدیل شده است. رفتن دیو فیلونی از حوزه‌‌ی تلویزیون به سینما یک نقطه عطف مهم در زندگی حرفه‌ای‌ او بوده است و طرفداران مشتاقند ببینند که سبک منحصربه‌فرد داستان‌گویی او چگونه در این فیلم جدید به تصویر کشیده ‌خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که خط داستانی این پروژه ادامه دهنده‌ی خط داستانی سریال‌هایی مانند The Mandalorian و Ahsoka باشد تا دنیای جنگ ستارگان را به سمت مسیرهای جدید و هیجان‌انگیزی گسترش دهد.

به دلیل حضور فیلونی در رأس این پروژه، سطح انتظارات طرفداران برایش بسیار بالا است. فیلونی پیش از این با سریال The Mandalorian به احیای این فرانچایز بزرگ کمک شایانی کرده بود و به عنوان یکی از معماران اصلی دنیای جنگ ستارگان حالا او آماده است تا این راه را ادامه دهد. این فیلم انتظار می‌رود که به کاوش در دوره‌ی پس از سقوط امپراتوری بپردازد و مقدمه‌ای برای یک فصل جدید و هیجان‌انگیز در دنیای جنگ ستارگان باشد. با توجه به شروع فیلمبرداری در سال آینده، این پروژه مورد انتظار اکنون هیاهوی زیادی را میان طرفداران و منتقدان ایجاد کرده است.

منبع: Daniel Richtman / X platform