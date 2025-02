فصل جدید Rainbow Six Siege با نام Operation Prep Phase معرفی شد

نخستین فصل سال دهم Rainbow Six Siege، اپراتور استرالیایی Rauora را به همراه یک اسلحه جدید به بازی می‌آورد.

تریلر معرفی اپراتور جدید را در ادامه می‌توانید تماشا کنید:

دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰

فصل اول سال دهم با نام Operation Prep Phase، بیشتر از هرچیزی یک استقبال و آمادگی برای انتشار Siege است. تیم سازنده در این فصل با متحد کردن تمام فناوری‌های مقابله با متقلبان، قصد دارد برای همیشه آن‌ها را از Siege بیرون کند. سازندگان این سپر دفاعی را R6 Shield Guard می‌نامند. در کنار تمام این فناوری‌های داخلی، یوبیسافت همچنین با روابط بیشتر با تیم BattlEye، به دنبال تقویت سیستم کلی آنتی‌ چیت است.

به گفته الکس کارپازیس (Alex Karpazis)، کارگردان خلاق Siege، در سال نهم سیستم آنتی چیت پیشرفت قابل توجه‌ای داشته است. طبق آمار منتشر شده، یوبیسافت تنها در ژانویه گذشته بیش از ۱۹ هزار حساب متقلب را مسدود کرده و تعداد متقلبان گزارش شده توسط بازیکنان ۴۰ درصد کاهش داشته‌اند.

Rauora، نام اپراتور جدید Rainbow Six Siege است. این افسر SAS به همراه گجت D.O.M. Launcher، قرار است شیوه جدیدی برای حمله و حفاظت از مهاجمان به بازی بیاورد. گجت Rauora یک پنل ضدگلوله برای درها بوده که راه نفوذ مدافعان را می‌بندد. Rauora را می‌توان به نحوی Castle مهاجمان دانست، با این تفاوت که برخلاف Castle او نیاز نیست به صورت دستی پنل‌ها را قرار دهد و در هر زمان می‌تواند به صورت موقت آن‌ها را باز کرده یا ببندد. راه مقابله با پنل‌های ضدگلوله Rauora تجهیزات انفجاری، قابلیت‌های اپراتورهای Tubarão، Jäger و Oryx است. همچنین Castle با بستن درها می‌تواند از فعالیت Rauora جلوگیری کند.

Rauora دارای ۲ سلامتی و ۲ سرعت است. او از DMR اختصاصی اپراتورهای SAS یعنی ۴۱۷ و مسلسل M249 به عنوان سلاح اصلی استفاده می‌کند. GSH-18 9mm و پیستول اتوماتیک جدید Reaper MK2، سلاح‌های فرعی او هستند. به گفته کارگردان بازی از این پس برخلاف فصول پیشین، تمام اپراتورهای جدید با یک اسلحه جدید عرضه خواهند شد.

تیم Rainbow Six طی مراسم فینال تورنمنت Six Invitational، از Rainbow Six Siege X رونمایی کردند. Siege X قرار است یک ارتقای تمام‌عیار برای Siege باشد و پایه‌ای برای پشتیبانی از Rainbow Six Siege برای ۱۰ سال آینده خواهد بود.