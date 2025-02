نسخه Remastered بازی Days Gone، عنوان اکشن جهان باز پَسا آخرالزمانی استودیوی Bend Studio، که پیش‌تر شایعه شده بود، واقعاً در حال توسعه است.

این نسخه که در میانه‌ مراسم State of Play هفته گذشته رونمایی شد، در تاریخ ۲۵ آوریل (۴ اردیبهشت ۱۴۰۴) منتشر می‌شود و ویژگی‌های دسترسی بیشتر و یک حالت جدید خواهد داشت.

حالا فقط چند روز پس از اعلام نسخه Remastered، به نظر می‌رسد که Days Gone در جدول پیش‌خریدهای فروشگاه پلی استیشن عملکرد خوبی داشته است. یک جستجوی سریع در بخش “پیش‌خریدهای پرفروش” در PSN ایالات متحده نشان می‌دهد که نسخه Remastered بازی Days Gone در رتبه ۸ از ۱۰ برتر قرار دارد، پشت سر بازی‌هایی چون Monster Hunter Wilds و Assassin’s Creed Shadows، اما جلوتر از Metal Gear Solid Delta: Snake Eater و Doom: The Dark Ages.

منبع متن: gamefa