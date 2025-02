بازی Stellar Blade خرداد ماه سال آینده به کامپیوتر می‌آید

بازی استلار بلید که در آوریل ۲۰۲۴ به‌ صورت انحصاری برای پلی‌استیشن ۵ منتشر شد، خیلی زود به یک موفقیت بزرگ تبدیل شد و تا ژوئن گذشته بیش از یک میلیون نسخه فروخت. با وجود بحث‌هایی که بعد از انتشار بازی درباره‌ی ظاهر شخصیت اصلی آن، ایو (Eve)، ایجاد شد، این بازی نقدهای مثبتی دریافت کرد و با موفقیت بازی، چندین به‌روزرسانی رایگان و برخی محتوای دانلودی پولی نیز برای آن اعلام شده است.

حال شیفت آپ اولین تریلر از محتوای دانلودی جدید بازی را در رویداد State of Play فوریه‌ی ۲۰۲۵ به نمایش گذاشته است. البته از قبل مشخص بود که استلار بلید با بازی Goddess of Victory: Nikke که آن هم توسط شیفت آپ ساخته شده و در سال ۲۰۲۲ منتشر شده بود، همکاری خواهد داشت. اما تریلر جدید نشان داد که این بسته در ژوئن ۲۰۲۵ در دسترس خواهد بود و همچنین جزئیاتی درباره‌ی محتوای احتمالی همکاری میان این دو بازی ارائه داد. در ویدیو، طرفداران می‌توانند شخصیت ایو را با لباس جدیدی ببینند که از شخصیت راپی (Rapi)، یکی از شخصیت‌های بازی Goddess of Victory: Nikke الهام گرفته شده است. علاوه بر این، در انتهای تریلر غول جدیدی با ماسک قرمز و همچنین منطقه‌ای جدید نشان داده می‌شود که احتمالاً در این بسته حضور خواهند داشت.

متأسفانه، شیفت آپ دقیقاً مشخص نکرده است که چه مقدار محتوای جدید در این بسته وجود دارد، اما لباس‌ها و غول جدید تقریباً تضمین شده‌اند. سال گذشته، این بازی محتوای دانلودی جذابی با محوریت نیر: آتوماتا داشت که چهار لباس جدید برای ایو و مقداری محتوای داستانی به بازی اضافه کرد.

در نهایت این تریلر همچنین پنجره‌ی انتشار بازی برای رایانه‌های شخصی را تأیید کرد که همزمان با بسته‌ی الحاقی جدید آن یعنی در ژوئن عرضه خواهد شد. احتمالاً نسخه کامپیوتر این بازی گرافیک بهتری برای بازیکنانی که از کارت‌های گرافیک قدرتمند استفاده می‌کنند ارائه خواهد داد و مهم‌تر از آن، این بازی اکشن محبوب را در دسترس بازیکنان بیشتری قرار خواهد داد و امکان استفاده از مادها را فراهم می‌کند. می‌توانید تریلر منتشر شده را از این نشانی مشاهده کنید.

منبع: Gematsu

نوشته بازی Stellar Blade خرداد ماه سال آینده به کامپیوتر می‌آید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala