نیل دراکمن: اعتماد به نفس کافی برای ادامه دادن سری The Last of Us را ندارم

نیل دراکمن، کارگردان بازی‌های The Last of Us، در مصاحبه جدید خود گفت که برای ساخت ادامه فرنچایزهای ناتی داگ نیاز به سطح قابل توجه‌ای از اعتماد به نفس است که او در خود نمی‌بیند.

طی مراسم DICE و در گفت‌وگویی با کوری بارلاگ، کارگردان God of War 2018، دراکمن از بارلاگ پرسید که چگونه او و تیم‌هایش به طور همزمان به پردازش کاراکترهای یک بازی در دست ساخت می‌پردازند و در عین حال به نسخه‌های بعدی هم فکر می‌کنند. بارلاگ پاسخ داد که یک بورد بزرگ و پیچیده در استودیوی سانتا مونیکا وجود دارد و شیوه برنامه‌ریزی آن‌ها پر هرج و مرج است. دراکمن اما در ادامه پاسخ داد که شیوه بسیار متفاوتی را برای پردازش شخصیت‌ها پیش می‌گیرد و زمانی که روی یک بازی کار می‌کند، نمی‌تواند به عناوین بعدی فکر کند. دراکمن در این باره گفت:

بازی‌ای که در حال ساخت آن هستیم، تمام فکر و ذهن ما است. من فکر می‌کنم در زمان ساخت اثر اگر به ادامه آن فکر کنید، همه چیز خراب می‌شود. بنابراین، زمانی که The Last of Us 2 را می‌ساختم، اگرچه هر از چند گاهی ایده‌هایی در مورد ادامه به ذهنم می‌رسید و این که مسیر فرنچایز چگونه می‌تواند پیش برود را متصور می‌شدم، اما طوری به توسعه بازی پرداختم که انگار فرصتی برای ساخت ادامه نخواهم داشت. هیچگاه یک ایده را برای آینده در نظر نمیگیرم. اگر ایده خوبی به ذهنم برسد سعی می‌کنم آن را به همان اثری که در حال ساختش هستم اضافه کنم.

دراکمن می‌گوید تنها وقتی قرار شد یک ادامه بسازد، آنگاه به نسخه قبلی نگاه می‌کند و تصمیم ‌می‌گیرد داستان را به کدام سمت ببرد:

و اگر احساس کنم کاراکتر را دیگر نمی‌توان به سمت و سوی جذابی برد، آن‌ها را می‌کُشم. البته این تقریباً یک شوخی است. وقی Uncharted 1 را ساختیم، ما هیچ ایده‌ای نداشتیم مبنی بر این که قرار است صحنه قطار در مقدمه نسخه دوم وجود داشته باشد یا این که ماجراجویی‌های نیتن دریک به کدام سو خواهند رفت. همه چیز را زمانی که شروع به ساخت Uncharted 2 کردیم انجام دادیم. این اتفاق برای Uncharted 3 و ۴ نیز رخ داد. ما این سوال را از خود می‌پرسیم که چگونه کار قبلی خود را تکرار نکنیم؟ شخصیت اصلی ما به کدام سو باید برود و انگیزه او برای ماجراجویی چه باید باشد؟ و ما باید به یک پاسخ موجه برسیم. اگر هیچ پاسخی وجود نداشته باشد، باید از خود بپرسیم که آیا این بازی درستی برای توسعه هست یا خیر؟

PlayStation 5 ، اخبار بازی ، انتخاب سردبیر ، بازی ویدیویی

Cory Barlog, God of War, Nauhgty Dog, Neil Druckmann, Santa Monica, Sony, The Last Of Us, Uncharted

منبع متن: gamefa