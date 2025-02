هفته گذشته، در مراسم State Of Play، تایید شد که سونی قصد دارد تا عنوان انحصاری پلی استیشن، یعنی Days Gone، را به صورت ریمستر شده منتشر کند.

Days Gone Remastered در تاریخ ۲۵ آوریل ۲۰۲۵ (۵ اردیبهشت ۱۴۰۴) عرضه خواهد شد. در صورتی که شما قبلاً یک نسخه از آن را روی PS4 خریداری کرده باشید، می‌توانید بازی خود را با پرداخت ۱۰ دلار به نسخه ریمستر شده ارتقا دهید؛ مگر این که Days Gone را با استفاده از سرویس پلی استیشن پلاس به دست آورده باشید.

Days Gone در زمان عرضه PS5، بخشی از مجموعه PS Plus Collection بود و همچنین در آوریل ۲۰۲۱ به عنوان بازی رایگان ماه PS Plus ارائه شد. اگر شما هیجان‌زده شده‌اید تا دو ماه دیگر با پرداخت تنها ۱۰ دلار نسخه‌ای با گرافیک بهتر و ویژگی‌های اضافی به دست بیاورید، پلی‌استیشن خبر بدی برای شما دارد.

