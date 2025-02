استودیوی جدید خالق Just Cause با تعدیل نیرو مواجه شد

استودیوی سوئدی Liquid Swords که توسط خالق سری Just Cause تاسیس شده بود، امروز تعدیل نیروی خود با تعداد کارکنان اخراجی نامشخص را اعلام کرد. این استودیو که توسط کمپانی NetEase حمایت می‌شود، در سال ۲۰۲۰ توسط کریستوفر ساندبرگ تأسیس شد. بدون شک نام ساندبرگ را از Avalanche Studios، سازنده سری بازی Just Cause، که […]

استودیوی جدید خالق Just Cause با تعدیل نیرو مواجه شد بابک بیانی ۲۲:۴۲ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹

استودیوی سوئدی Liquid Swords که توسط خالق سری Just Cause تاسیس شده بود، امروز تعدیل نیروی خود با تعداد کارکنان اخراجی نامشخص را اعلام کرد. این استودیو که توسط کمپانی NetEase حمایت می‌شود، در سال ۲۰۲۰ توسط کریستوفر ساندبرگ تأسیس شد. بدون شک نام ساندبرگ را از Avalanche Studios، سازنده سری بازی Just Cause، که او خالق مشترک آن بود، به خاطر دارید. کمپانی Liquid Swords هنوز اولین بازی خود را منتشر نکرده و امروز برنامه‌های خود را برای کاهش نیروی کار به عنوان بخشی از نقشه و تلاش جهت کاهش عملیات و تطبیق با شرایط فعلی کسب‌ و کار به اشتراک گذاشت. کریستوفر ساندبرگ، خالق Just Cause و موسس Liquid Swords پیامی که داخل وب‌سایت شرکت Liquid Swords منتشر شد به دلیل این تعدیل نیرو می‌پردازد. چالش‌های فعلی صنعت بازی‌های ویدیویی به عنوان دلیلی برای تعدیل نیروها ذکر شدند. این شرکت گفت که اقدام مورد نظر به منظور اطمینان از پایداری بلندمدت استودیو انجام شده است زیرا همچنان مشغول کار روی اولین بازی خود است. ساندبرگ در بیانیه‌ای گفت: من به کارمندان و سهام‌دارانمان قول موفقیت داده و اطمینان دادم استودیویی بسازم که توسعه بازی را با یک تیم کوچک و متخصص و یک مدل کاری پایدار امکان‌پذیر کند. در حالی که ما به بسیاری از این اهداف دست یافتیم، تغییر شرایط بازار مانع از موفقیت ما در بازه زمانی مورد نظرمان شد. در نتیجه، ما مجبوریم با افراد بااستعدادی که در این سفر نقش کلیدی داشتند خداحافظی کنیم. این موضوع بسیار دشوار است اما ما همچنان به دیدگاه خود متعهد هستیم. با یک تیم متمرکز، به کار روی IP و اولین بازی خود ادامه خواهیم داد. علی‌رغم تغییرات در تیم، Liquid Swords معتقد است که این تعدیل نیروها مانع تحقق آرمان اولیه استودیو نخواهد شد.

اخبار بازی ، بازی ویدیویی

Avalanche Studios, Just Cause, Liquid Swords, NetEase

منبع متن: gamefa