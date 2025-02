تریلر انیمیشن The King of Kings با صداپیشگی اسکار آیزاک منتشر شد

تریلر انیمیشن The King of Kings با صداپیشگی اسکار آیزاک منتشر شد علی محمدپناه ۰۹:۴۷ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

به تازگی تریلری برای انیمیشن سینمایی The King of Kings منتشر شده که در آن، اسکار آیزاک صداپیشگی می‌کند. پخش‌کننده فیلم Sound of Freedom یعنی استودیو Angel Studios به تازگی تریلر جدیدی را برای انیمیشن سینمایی The King of Kings منتشر کرده است، انیمیشنی که بر اساس کتابی به نام The Life of Our Lord نوشته چارلز دیکنز ساخته شده و قرار است داستان زندگی عیسی مسیح را روایت کند. در این انیمیشن سینمایی، اسکار آیزاک صداپیشگی شخصیت مسیح را برعهده دارد و در کنار او نیز کنت برانا در نقش چارلز دیکنز،‌ اوما تورمن در نقش خانم دیکنز، مارک همیل در نقش هرود، پیرس برازنان در نقش پونتیوس پیلاطس، رومن گریفین دیویس در نقش والتر دیکنز، فارست ویتاکر در نقش پیتر و بن کینگزلی در نقش کاهن اعظم قیافا صداپیشگی می‌کنند. انیمیشن سینمایی The King of Kings داستان پدری را به نمایش در می‌آورد که بزرگترین داستانی که تاکنون گفته شده را برای پسرش روایت می‌کند و چیزی که به عنوان یک داستان قبل از خواب شروع شد، به سفری تبدیل می‌شود که زندگی را متحول می‌کند. از طریق تخیلات، این پسر در کنار عیسی مسیح راه می‌رود، شاهد معجزات او است، با آزمایش‌ها مواجه می‌شود و فداکاری او را درک می‌کند. دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰ سونگ هو جانگ اولین تجربه کارگردانی خودش را با کارگردانی این انیمیشن سینمایی به دست آورده است، انیمیشنی که تریلر جدید آن را در بالا می‌توانید مشاهده یا دانلود کنید. فیلم‌نامه این انیمیشن سینمایی را راب ادواردز قلم زده است. استودیوی انیمیشن سازی Mofac Animation از کره جنوبی مسئولیت ساخت این انیمیشن را برعهده داشته است. انیمیشن سینمایی The King of Kings در تاریخ ۱۱ آوریل سال ۲۰۲۵ میلادی (جمعه ۲۲ فروردین ۱۴۰۴) روی پرده سینماها اکران خواهد شد. منبع: variety

