تیزر فیلم اکشن 13Days, 13Nights منتشر شد

کمپانی Chapter 2 و Pathé، که پیش‌تر در پروژه The Count of Monte Cristo با یکدیگر همکاری کرده بودند، به‌تازگی تیزر تبلیغاتی فیلم اکشن 13Days, 13Nights به کارگردانی مارتین بوربولون را منتشر کرده‌اند.

داستان این فیلم در پس‌زمینه آشوب‌های افغانستان و سقوط کابل به دست طالبان روایت می‌شود. این پروژه سینمایی جدیدترین اثر مارتین بوربولون پس از موفقیت چشمگیر فیلم ماجراجویی The Three Musketeers است که توانست در گیشه سینمای فرانسه به فروش قابل توجهی دست یابد و همچنین به کشورهای متعدد فروخته شود.

فیلم 13Days, 13Nights اقتباسی است از کتاب پرفروش 13Days, 13Nights in the Hell of Kabul نوشته فرمانده محمد بیدا که روایتگر تلاش‌های وی برای تخلیه سفارت فرانسه و شهروندان محلی از چنگ طالبان پس از تسلط این گروه بر افغانستان است. فیلم‌نامه این فیلم توسط الکساندر سمیا نگاشته شده و مارتین بوربولون نیز در نگارش اقتباس و دیالوگ‌های آن مشارکت داشته است.

این فیلم که در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ در کابل می‌گذرد، در حالی که نیروهای آمریکایی در حال تخلیه پایگاه‌های خود و خروج از افغانستان بودند، طالبان با پیشروی سریع به سمت پایتخت، در آستانه قدرت گرفتن بودند. در این آشوب و هرج و مرج، فرمانده محمد بیدا و نیروهایش ماموریتی خطیر بر عهده گرفتند که حفاظت از سفارت فرانسه بود.

این گروه کوچک اما مصمم با ۵۰۰ غیرنظامی گرفتار در محاصره وظیفه داشتند تا با کمک ایوا، یک امدادگر جوان دو رگه فرانسوی-افغانی، راهی برای رسیدن به فرودگاه پیدا کنند. در این نبرد نفس‌گیر برای بقا، آنها باید از میان دریایی از خطر عبور کرده و به هر قیمتی خود را به منطقه امن برسانند. خلاصه داستان فیلم، این ماموریت را چنین توصیف می‌کند: «یک عملیات مخاطره‌آمیز بدون تضمین موفقیت برای فرار از جهنم کابل و نجات آنچه از انسانیت باقی مانده است.»

این اثر سینمایی با حضور جمعی از بازیگران توانا از جمله رشدی زم در نقش فرمانده بیدا، لینا خودری، سیدسه بابد کنودسن و کریستف مونتنز، اجرا می‌شود.

بوربولون در خصوص این پروژه می‌گوید:

به عنوان یک فیلمساز، همیشه به پروژه‌هایی علاقمند بوده‌ام که هم گستردگی و وسعت سینمای بزرگ را داشته باشند و هم بتوانند عمق احساسات و شخصیت‌پردازی قوی را به تصویر بکشند. داستان این فیلم به طرز شگفت‌انگیزی این تعادل ظریف را برقرار کرده است. هنگامی که این کتاب را خواندم، تصاویری زنده و هیجان‌انگیز از سقوط کابل در ذهنم تداعی شد. در عین حال، در عمق روح و شخصیت این قهرمان معاصر کاملاً غرق شدم.

منبع: ورایتی