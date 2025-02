با اعلام رسمی استودیوی Hazelight، بازی کوآپ Split Fiction از کراس‌پلی کامل پشتیبانی خواهد کرد. همچنین به رسم بازی‌های استودیو، قابلیت Friend’s Pass در اختیار خریداران قرار می‌گیرد.

تیم ارتباطی استودیوی Hazelight از طریق فروم EA، به برخی از سوالات طرفداران درباره بازی Split Fiction پاسخ داده است. یکی از این سوالات مهم، وجود قابلیت کراس‌پلی بود.

بازی Split Fiction برخلاف بازی‌های It Takes Two و A Way Out، از کراس‌پلی کامل پشتیبانی می‌کند و بازیکنان بدون نیاز به توجه به پلتفرم دوستانشان، می‌توانند با آن‌ها بازی را تجربه کنند. همچنین استودیوی Hazelight از بازگشت Friend’s Pass خبر داد. اگر بازی Split Fiction را خریداری کنید، با استفاده از Friend’s Pass می‌توانید دوست خود را بدون پرداخت هزینه به تجربه بازی دعوت کنید.

بازی Split Fiction در تاریخ ۶ مارس ۲۰۲۵ (۱۶ اسفند ۱۴۰۳) برای پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و PC منتشر خواهد شد. پیش‌نمایش‌های این عنوان را در این نشانی می‌توانید مطالعه کنید.