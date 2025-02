تریلر رسمی و تاریخ پخش سریال مورد انتظار Iyanu منتشر شد

پس از مدت‌ها انتظار، انیمیشن Iyanu سرانجام در تاریخ ۵ آوریل (۱۶ فروردین ۱۴۰۴) از Cartoon Network پخش خواهد شد و یک روز بعد، در ۶ آوریل (۱۷ فروردین)، از طریق Max در دسترس خواهد بود.

این سریال که در سال ۲۰۲۲ معرفی شد، اقتباسی از رمان گرافیکی Iyanu: Child of Wonder است که توسط YouNeek Studios و Dark Horse Comics (ناشر The Umbrella Academy و Hellboy) منتشر شده است.

داستان درباره ایانو، دختری شجاع است که در سرزمینی جادویی زندگی می‌کند و همیشه آرزو داشته زندگی عادی داشته باشد. اما زمانی که نیرویی اسرارآمیز و الهی آزاد می‌شود، سرنوشت او تغییر می‌کند. ایانو به همراه دو دوست و یک پلنگ آبی جادویی، راهی سفری خطرناک می‌شود تا منبع این قدرت را کشف کند. در تریلر این انیمیشن اشاره شده که او «برگزیده» است و ارتباط ویژه‌ای با طبیعت دارد که در نبردی سرنوشت‌ساز نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

این سریال توسط رُی اُکوپه، نویسنده اثر اصلی، برای تلویزیون اقتباس شده و او به عنوان خالق، تهیه‌کننده اجرایی و شورانر (مدیر تولید) در این پروژه حضور دارد. مایکل اوولین، رئیس Cartoon Network و Adult Swim، درباره این پروژه گفت:

این یک مسیر قهرمانانه برای رُی و تیمش بوده تا این سریال جاه‌طلبانه و شگفت‌انگیز را به شبکه Cartoon Network و Max بیاورند. این آوریل، همه ما از سال‌ها تلاش آن‌ها بهره خواهیم برد و وارد دنیایی منحصربه‌فرد، پر از جادو، دشمنان مرموز و قدرت‌های الهی خواهیم شد.

این سریال به شدت از فرهنگ، اساطیر و موسیقی نیجریه الهام گرفته و با یک تیم صداپیشگی تمام آفریقایی تولید شده است. از جمله صداپیشگان آن می‌توان به سِرا جانسون (در نقش ایانو) ساموئل کوگبِیی ادِسوا اِتومی-ولینگتون، بلوسوم چوکوجوکو، استلا دماسوس، شَفی بِلو و ایکه اونونی اشاره داشت.

با توجه به داستان هیجان‌انگیز، شخصیت‌های جذاب و پس‌زمینه فرهنگی غنی، Iyanu قطعا یکی از موردانتظارترین انیمیشن‌های سال خواهد بود. اگر از طرفداران دنیای جادو و ماجراجویی هستید، این سریال را از دست ندهید!

منبع: کولایدر