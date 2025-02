۲۵ بازی روگ‌لایک برتر اندروید

25. Vault of the Void

بازی Vault of the Void اثری در سبک روگ‌لایک و دک‌بیلدینگ است که به خاطر کیفیت بالای تولید و تنوع بالای کارت‌هایی که در دسترس است. یکی از نکاتی که Vault of the Void را از سایر بازی‌های این سبک متمایز می‌کند، اتکای کم آن به عوامل تصادفی است که باعث می‌شود حس کنید کنترل بیشتری روی روند بازی دارید. شخصی‌سازی دک نیز در سطح خوبی قرار دارد، زیرا می‌توانید با استفاده از چیزی به نام Void Stones، به کارت‌های خود جذابیت بیشتری بدهید. علاوه بر این، صدها آیتم وجود دارد که می‌توانند برای تنظیم و بهبود دک شما استفاده شوند تا بتوانید مینیون‌های The Void را شکست دهید.

24. Pirates Outlaws

بازی Pirates Outlaws با محرویت دزدان دریایی است. شنا کردن از یک جزیره به جزیره‌ی دیگر، مبارزه با خلافکاران و اوباش با تپانچه‌ها و شمشیرهای تیز، بازدید از مکان‌های عجیب و اسرارآمیز و پیدا کردن گنج‌های درخشان میان لاشه‌های کشتی‌ها هسته‌ی این اثر را تشکیل می‌دهد که از قضا بسیار سرگرم‌کننده است. با اینکه بسیاری از مکانیک‌های گیم‌پلی این بازی الهام زیادی از Slay the Spire گرفته‌اند، Pirates Outlaws ایده‌های عالی خودش را هم دارد و همچنین، شامل پیشرفت‌هایی مثل کارت‌های جدید، کلاس‌های جدید و مکان‌های جدید برای بازدید است، بنابراین باید زمان زیادی را صرف کنید تا حسابی پیشرفت کنید. هرچند که با وجود عالی بودن بازی، این موضوع نباید مشکلی برای شما ایجاد کند.

23. Downwell

در این بازی اکشن روگ‌لایک با گرافیک ساده، شما نقش یک فرد تصادفی را بازی می‌کنید که تصمیم می‌گیرد به داخل چاهی پر از هیولا بپرد. ممکن است این کار احمقانه به نظر برسد اما در این مسیر، از چکمه‌های خود برای شلیک به دشمنان استفاده خواهید کرد. البته می‌توانید روی آن‌ها بپرید و تلاش کنید تا کومبوهایی را اجرا کنید که انجام این کار واقعاً سخت است. با این حال، ارزشش را دارد، زیرا در آن لحظات کوتاهی که موفق می‌شوید و همه چیز به خوبی پیش می‌رود، داون‌ول یکی از هیجان‌انگیزترین لحظات در دنیای بازی‌ها را خلق می‌کند که ارزشش را دارد که بارها و بارها به آن سر بزنید.

Slay the Spire .22

بازی Slay the Spire که در ژانر روگ‌لایک و دک‌بیلدینگ قرار دارد، به عنوان مرجع و الگوی اصلی برای یک زیرمجموعه‌ی کامل از بازی‌ها شناخته می‌شود و موفقیت این بازی و سیل مداوم بازی‌های دک‌بیلدینگی که پس از آن آمده‌اند، به دلیل وجود اشتیاق فراوان برای تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و جذاب است؛ چیزی که Slay the Spire به شکل فوق‌العاده‌ای ارائه می‌کند. کارت‌های بازی وسیله‌ای عالی برای تصمیمات پیچیده و جذاب هستند که می‌توانند بازی را دگرگون کنند. با این حال، در حالی که بسیاری از بازی‌ها تلاش می‌کنند همان مسیری را که Slay the Spire طی کرده تکرار کنند، فقط یکی دو بازی هستند که حتی نزدیک به سطح این بازی می‌رسند.

21. Immortal Rogue

این ماجراجویی پرهیجان هک اند اسلش، شما را در مبارزه با دشمنانی از دوره‌های مختلف تاریخ قرار می‌دهد. در مرکز این ماجرا، جاودانگی شما قرار دارد. در واقع هر صد سال یک بار از خواب بیدار می‌شوید و باید کالری‌های لازم را یک خون‌آشام را تامین کنید. هر بار که از خواب طولانی خود بیدار می‌شوید، این امکان را دارید که هدف بعدی خود را انتخاب کنید. اما این انتخاب‌ها ممکن است پیامدهایی داشته باشند، بنابراین باید با دقت فکر کنید و برای مبارزه‌ای تا آخرین نفس آماده باشید. گذشته از تصمیم‌گیری، بیشتر وقت‌ها شما باید به اطراف حمله کنید و در جست‌وجوی قربانیان خود باشید. همچنین، می‌توانید شخصیت‌های غیرقابل‌بازی را تقویت کنید تا آن‌ها در زمانی که دوباره بیدار می‌شوید، کمکی برای شما باقی بگذارند.

20. Brotato

این بازی از برخی عناصر بازی Vampire Survivors الهام گرفته است، اما به جای یک نقشه‌ی وسیع که در طول ۳۰ دقیقه کاوش می‌کنید، در اینجا یک فضای فشرده دارید که هر چند ثانیه یک بار ریست می‌شود. شما می‌توانید شخصیت خود را با ارتقاهایی که در طول یک دور بازی کشف می‌کنید، شخصی‌سازی کنید، در حالی که شش جایگاه سلاح دارد که می‌توانید تجهیزات مختلف را روی آن نصب کنید. تنوع سلاح‌ها در سطح خوبی دارد و شما را راضی خواهد کرد. علاوه بر این، تعداد زیادی گزینه‌های شروع مختلف وجود دارد که به شما کمک می‌کند تجربه‌ی بازی خود را در هر دور هدایت کنید. همچنین تعداد زیادی آیتم‌ جالب قابل باز کردن و دشمنان متنوع نیز وجود دارند که این بازی را ارزشمند کرده است.

19. 20Minutes Till Dawn

اگر به دنبال یک بازی اکشن روگ‌لایک با چالش‌های فراوان هستید، این بازی مخصوص شما است. 20Minutes Till Dawn یک بازی تیراندازی بسیار سخت است که در آن همیشه توسط هیولاهایی که از آثار اچ.پی. لاوکرفت الهام گرفته شده‌اند، تعقیب می‌شوید. بنابراین شما همواره در نبردی پرتنش تلاش کنید تا زنده بمانید و با استفاده از مجموعه‌ای از قدرت‌های افزایش‌یافته، در این تلاش باید برای بقا تا طلوع خورشید زنده بمانید. این بازی به‌ ویژه به‌ خاطر استفاده از پالت رنگی مینیمالیستی، در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، ، اما پس از مدتی تجربه‌ی آن متوجه می‌شوید که پیچیدگی‌های زیادی در آن وجود دارد زیرا شما باید با ابزارهای در حال تغییر خود به مقابله با موج‌هایی از وحشت‌ها بپردازید و در این مسیر مهارت‌های خود را بهبود دهید.

18. Fury Unleashed

اگر به دنبال یک بازی موبایلی هستید که اکشن هیجان‌انگیز، عناصر روگ‌لایک و جلوه‌های بصری خیره‌کننده از دنیای کتاب‌های کمیک را ترکیب کند، Fury Unleashed بهترین انتخاب برای شماست. این بازی حس و حال تیراندازی‌های قدیمی مانند Metal Slug و Contra را در دنیایی با تم کتاب‌های کمیک به تصویر می‌کشد. با وجود دشواری بالای بازی، Fury Unleashed عادلانه به نظر می‌رسد و به خوبی به استفاده‌ی هوشمندانه از ارتقاها پاداش می‌دهد. بازی دارای ده‌ها سلاح مختلف از جمله شات‌گان، مسلسل و غیره است که به شما این امکان را می‌دهد تا سبک بازی را با توجه به سلیقه‌ی خود انتخاب کنید. به عنوان یک بازی روگ‌لایک، طبیعتا هر بار که بازی را شروع می‌کنید، مراحل به صورت تصادفی تولید می‌شوند و شما بارها شکست خواهید خورد، اما با هر مرگ فرصتی برای ارتقای قابلیت‌های فیوری و باز کردن سلاح‌های جدید بدست می‌آید.

17. Loop Hero

ایده‌ی بازی Loop Hero تا حدی تاریک است، زیرا در این بازی پایان دنیا خیلی نزدیک است. اما همه چیز از دست نرفته و این به شما بستگی دارد که آن را نجات دهید. در این بازی قهرمان شما دور یک مسیر می‌چرخد و در طول این مسیر باید مناظر مختلفی اضافه کنید تا شخصیت شما از آن‌ها عبور کند. این مناظر ممکن است شما را به چالش بکشند یا پاداش بدهند، اما اگر بیش از حد به خودتان فشار بیاورید، همراه با تمامی پیشرفتتان از بین خواهید رفت. در حالی که در حال چرخیدن هستید، می‌توانید تجهیزات خود را ارتقا دهید، به این معنی که می‌توانید با دشمنان چالش‌برانگیزتر مبارزه کنید و پاداش‌های قابل توجه‌تری به دست آورید. اگر شانس خود را خیلی آزمایش نکنید، می‌توانید مقدار زیادی پیشرفت ذخیره کنید و به دنیای مرکزی بازگردید تا آنجا را گسترش دهید. به طور کلی اگر به دنبال تجربه‌ای فکری‌تر نسبت به دیگر بازی‌های لیست هستید، نمی‌توانید بازی بهتری از این پیدا کنید.

16. Gunfire Reborn

کسانی که بازی Gunfire Reborn را تجربه کرده‌اند، خود را بارها در حال بازگشت به آن دیده‌اند، زیرا این بازی ارزش تکرار بسیار بالایی داشته و گیم‌پلی تیراندازی سرگرم‌کننده‌ی آن نیز ارزش تجربه را دارد. در دنیای شخصیت‌های مختلف با توانایی‌های متفاوت، Gunfire Reborn شما رو دعوت می‌کند که انواع مختلف اسلحه‌ها رو امتحان کرده و آن‌ها را ارتقا دهید تا خطرناک‌تر شوند. این اسلحه‌ها همگی حس متفاوتی دارند. سبک بصری بازی نیز به نوعی مشابه‌ی بازی‌هایی مثل Deep Rock Galactic است و به خوبی روی آن کار شده‌اید. به طور کلی اگر به دنبال یک بازی تیراندازی اول‌شخص جذاب با عناصر سبک روگ‌لایک در اندروید هستید، به هیچ وجه نباید این بازی را از دست بدهید.

15. OneBit Adventure

اگر به دنبال یک بازی کژوال و رایگان به سبک روگ‌لایک هستید که در زمان‌های کوتاه لذت ببرید، بهتر است که به سراغ OneBit Adventure روید؛ یک بازی روگ‌لایک نوبتی که هیجان زیادی ندارد اما یک ویژگی جذاب دارد. در این بازی ساده اما به طرز شگفت‌انگیزی عمیق در سبک دانجن کراولینگ دو‌بعدی، شما باید دائماً به جلو پیش بروید و وقتی که صفحه به سمت بالا حرکت کرد، دیگر نمی‌توانید به عقب برگردید. این انتخاب در طراحی باعث می‌شود که اکشن بازی پیوسته جریان داشته باشد و در عین حال بازیکن را وادار به گرفتن تصمیمات واقعاً دقیق می‌کند. در نهایت، تمرکز بازی روی ضربه زدن به دشمنان و جمع‌آوری غنایم است، اما اجرای آن علی‌رغم سادگی طراحی‌اش واقعاً خوب است.

14. Crying Suns

بازی Faster Than Light یکی از آثار روگ‌لایک جذاب است که هیچ‌گاه از iOS به اندروید نیامد که این باعث ایجاد شکافی در بازار شد و بسیاری از طرفداران را ناامید کرد. اما نگران نباشید، چون یک اثر جذاب وجود دارد که اصولی که ابتدا در FTL دیده شد را به کار می‌گیرد و سپس آن‌ها را به سمت‌های جالبی می‌برد. Crying Suns داستان بسیار خوبی دارد و در آن شما فرمانده یک سفینه‌ی فضایی را برعهده می‌گیرید که پر از شخصیت‌های برجسته است و با هم امپراطوری فضایی سقوط کرده‌ای را که پر از معضلات اخلاقی جالب است را کاوش می‌کنید. علاوه بر این، یک سیستم مبارزه‌ی سرگرم‌کننده وجود دارد که در خدمت داستان است و مانع می‌شود که این بازی شبیه به یک کپی از FTL به نظر برسد و به این بازی ماجراجویی فضایی این امکان را می‌دهد که به‌ طور مستقل روی پای خود بایستد.

13. Shattered Pixel Dungeon

اگر به دنبال یک بازی نوبتی سنتی هستید، اثری که شما را عمیقاً وارد یک سیاه‌چاله‌ پر از هیولاهایی کند که هیچ چیزی جز آسیب رساندن به شما نمی‌خواهند، Shattered Pixel Dungeon شاید همان روگ‌لایکی باشد که دنبالش بوده‌اید. این بازی مدت زیادی است در حال ساخت است و هنوز هم به طور منظم از سوی سازندگان وفادارش به‌روزرسانی‌های جدید دریافت می‌کند. این مدت طولانی پشتیبانی باعث شده که بازی به یکی از بازی‌های نقش‌آفرینی با بالاترین ارزش تکرار در موبایل تبدیل شود و عمق زیادی در این اثرپیکسلی جذاب وجود دارد که می‌توانید کشف کنید.جایی که Shattered Pixel Dungeon در آن درخشان است این است که تجربه‌ای واقعی از بازی‌های نقش‌آفرینی فانتزی ارائه می‌دهد و زمانی که اصول اولیه را یاد بگیرید، دنیای عمیق و جذابی به وضوح نمایان می‌شود که اگر به آن زمان بدهید، پاداش زیادی خواهید گرفت.

12. Warm Snow

داستان بازی در دنیایی آغاز می‌شود که توسط نیروی مرگباری به نام برف گرم نفرین شده است. محیط بازی دنیایی ترسناک و غیرقابل تحمل است که توسط موجودات خطرناک آلوده شده است. قهرمان داستان، بی آن (Bi An)، جنگجویی با گذشته‌ای غم‌انگیز، مأموریتی را برای نجات دنیا از نابودی کامل آغاز می‌کند. برای جذاب‌تر کردن داستان، بازی عناصر اساطیر و فرهنگ چین را در خود گنجانده که عمق بیشتری به روایت می‌دهد و آن را جذاب‌تر می‌کند. بازیکنان در نبردهای ریل تایم کنترل بی آن را در دست می‌گیرند و باید عکس‌العمل‌های سریعی داشته باشند. احساس یادگیری از شکست‌های گذشته و قوی‌تر شدن تدریجی یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های بازی است. به مرور زمان، بازیکنان مهارت‌ها و توانایی‌های جدیدی باز می‌کنند که امکان سبک‌های مختلف بازی و استراتژی‌ها را فراهم می‌آورد.

11. Wizard of Legend

جادوگر افسانه‌ای یک بازی روگ‌لایک با محوریت سیاه‌چاله‌ها است که به بازیکنان این امکان را می‌دهد که در نقش یک جادوگر قدرتمند وارد دنیایی شوند که هدف آن تبدیل‌شدن به بزرگ‌ترین افسانه‌ی جادویی است که جهان تا به حال دیده است. سبک هنری پیکسلی رنگارنگ بازی، همراه با نمای از بالا به پایین، تجربه‌ای جذاب و بصری دلپذیر ایجاد می‌کند که بازیکنان را به دنیایی پر از رمز و راز دعوت می‌کند. هدف بازیکن این است که چالش‌های معروف آزمایش‌های آشوب را که مجموعه‌ای از چالش‌های جادویی هستند، پشت سر بگذارد. برای موفقیت در این کار، شما نیاز به تکیه بر مهارت، عکس‌العمل سریع و درک عمیق از مکانیک‌های جادویی دارید. در هر سیاه‌چاله، شما با اتاق‌های متنوعی مواجه خواهید شد که هرکدام مجموعه‌ای از موانع، معماها یا مبارزات را شامل می‌شود و این مانند دیگر بازی‌های لیست کاملا تصادفی است.

Infinite Arcana .10

اینفینیت آرکانا یک بازی موبایلی اکشن روگ‌لایک با تم ماجراجویی و فانتزی است. در این بازی یک قاره‌ی فرسوده به کمک شما نیاز دارد و همانطور که انتظار دارید، نقشه‌ها و هیولاهای به‌صورت تصادفی تولید می‌شوند و جزایر شناور بی‌پایانی برای کاوش وجود دارد که هر کدام طراحی زیبای خاص خود را دارند و پرسه زدن در آن‌ها لذت‌بخش است. حالت‌های جالب بازی با ساختارهای مهارت‌های تصادفی شخصیت‌ها که بیش از 100 سبک مختلف را در خود جای داده، همراه شده است و ارزش تکرار بالایی به بازی داده است.

9. Bibots

بازی Bibots یک اثر تیرندازی روگ‌لایک با دیدی از بالا به پایین با تاکید بر اکشن سبک بولت‌هل است. در این بازی شما بین دو شخصیت جابه‌جا می‌شوید، مناطق پر از هیولا را کاوش کرده، توانایی‌های مختلف را باز می‌کنید، شخصیت‌های خود را سفارشی کرده و در نهایت بارها مرده و دوباره برای نجات جهان تلاش کنید. بازی شما را در نقش تایار، کاشف خرچنگ و ناجی غیرمنتظره‌ی دنیا قرار می‌دهد. شما باید تجهیزات خود را انتخاب کرده و با نقشه‌های یک مغز متفکر شیطانی مقابله کنید. تایار در این مسیر تنها نیست و او توسط یک Bibot انتخاب شده و توانایی تبدیل شدن به یکی از آن موجودات مکانیکی باستانی را بدست می‌آورد. هر Bibot نقاط قوت خود را دارد و با توجه به سبک بازی خود، می‌توانید یکی از آن‌ها را انتخاب کنید.

8. Tesla Force

تسلا فورس دنباله‌ی معنوی بازی Tesla vs Lovecraft است که در آن خطرات به طور قابل توجهی افزایش یافته و بازیکن را در یک محیط بسیار آشوب‌زا و پیش‌بینی‌ناپذیر غوطه‌ور می‌کند. داستان از زمانی شروع می‌شود که تسلا به طور تصادفی در حال آزمایش یک اختراع جدید، دروازه‌ای به ابعاد دیگری باز می‌کند. این شکاف غیر عمدی موجودات وحشتناکی را به زمین دعوت می‌کند که تهدیدی جدی برای آن به شمار می‌آیند. اما جایی که بسیاری ممکن است از ترس فرار کنند، تسلا یک نیرویی از نخبگان علمی هم‌دوره خود را برای مقابله با این تهدید فرا می‌خواند. در کنار شخصیت‌های افسانه‌ای مانند ماری کوری و ماری شلی، بازیکنان به دفاع از جهان در برابر وحشت‌های کیهانی می‌پردازند. این فرصت هر روز پیش نمی‌آید که شما نخبگان تاریخی را با سلاح‌های پروتونی ببینید که در حال نابود کردن دسته‌های هیولاها هستند، بنابراین بهتر است که این اثر را برای چند ساعت هم که شده تجربه کنید.

7. Balatro

به عنوان یکی از آثار برجسته‌ی سال 2024 و یکی از بهترین بازی‌های سبک دک‌بیلدینگ، بازی بالاترو پس از موفقیت در رایانه‌های شخصی و کنسول‌ها، بالاخره به دستگاه‌های موبایل نیز راه پیدا کرد. بالاترو یک بازی با تم پوکر است، اما پوکر سنتی تگزاس هولدم نیست. شما همچنان یک بازی درباره‌ی ساختن بهترین دست ممکن از کارت‌هایی است که به شما داده می‌شود، دارید اما زمان زیادی نمی‌گذرد که شما شروع به انجام ارتقاهای قدرتمند روی دک خود می‌کنید، آن هم از طریق جوکرهایی که در هر نوبت جمع‌آوری می‌کنید و راه‌های بسیار خلاقانه‌ای وجود دارد که می‌توانید جوکرهای خود را ترکیب کنید تا امتیازها و ضرب‌های خود را افزایش دهید. دک‌های مختلفی برای انتخاب وجود دارد و هر کدام از آن‌ها با مزایا و چالش‌های خود همراه هستند. همچنین سطوح دشواری متعددی وجود دارد و برای رسیدن به انتهای هر کدام نیاز به صبر زیاد و کمی شانس خواهید داشت. همچنین چالش‌های زیادی در بازی وجود دارد و همانند تنظیمات دشواری، برخی از چالش‌های بعدی نیاز به کمی خوش‌شانسی برای پیروزی دارند. فرض اصلی بازی از سبک روگ‌لایک پیروی می‌کند که در آن شما باید تا آنجا که ممکن است با ارتقاهای خاص آن را طی کنید، اما تمام پیشرفت شما زمانی که شکست خوردید، بازنشانی می‌شود.

6. Skeletal Avenger

در Skeletal Avenger، همه چیز درباره‌ی انتقام است. شما نقش یک اسکلت احیا شده را بازی می‌کنید که تنها به منظور انتقام از کسانی که در زمان زندگی‌اش به او ظلم کرده‌اند، به زندگی بازگردانده شده است. اما این فقط یک شورش معمولی مردگان نیست زیرا این جنگجوی اسکلتی دارای ترفندهای جالبی در آستین‌های استخوانی خود است. با توانایی جدا کردن سر خود و پرتاب کردن جمجمه‌اش به عنوان یک سلاح، قهرمان پوشیده از استخوان ما با دیگر قهرمانان شمشیرزن معمولی تفاوت دارد. پیش‌فرض داستان ساده اما جذاب است. شما باید دشمنان خود را نابود کرده، غنیمت جمع کنید و تجهیزات خود را با پیشروی در سیاه‌چاله‌های تولید شده به صورت تصادفی ارتقا دهید. مکانیک‌های روگ‌لایک تضمین می‌کنند که شما را در حالی که از میان موج‌هایی از هیولاها، تله‌ها و رئیس‌های قدرتمند عبور می‌کنید، مشغول نگه دارند.

5. Juicy Realm

در دنیای پرجنب‌وجوش بازی‌های موبایلی که انواع ژانرها و تم‌ها برای جلب توجه رقابت می‌کنند، بازی Juicy Realm به عنوان یک بازی روگ‌لایک عجیب و تازه از بقیه متمایز است. این بازی تجربه‌ای رنگارنگ و خاص ارائه می‌دهد که هم بازیکنان عادی و هم طرفداران قدیمی سبک روگ‌لایک از آن لذت می‌برند. Juicy Realm در جهانی سوررئال قرار دارد که در آن میوه‌ها به موجوداتی بسیار باهوش و مهاجم تبدیل شده‌اند. دیگر از اینکه فقط به عنوان خوراکی طبیعی باشند، راضی نیستند و حالا به دشمنان سرسخت انسان‌ها تبدیل شده‌اند. شما به عنوان یکی از اعضای گروهی تحقیقاتی که به بررسی این پدیده عجیب فرستاده شده‌اید، مأموریت دارید که به عمق جنگل‌های انبوه وارد شوید، با هجوم هیولاهای میوه‌ای مبارزه کنید و رازهای پشت این قیام عجیب را کشف کنید. بازیکنان شخصیت‌های عجیب‌وغریب متنوعی را کنترل می‌کنند که هر کدام قابلیت‌ها و سلاح‌های مخصوص خود را دارند. آن‌ها باید در محیط‌هایی که به صورت تصادفی تولید می‌شوند، حرکت کرده و با انواع میوه‌های شرور مقابله کنند.

4. Space Grunts

اسپیس گرانتس از بازیکنان با گرافیک‌ پیکسلی جذابی استقبال می‌کند که یادآور دوران اولیه‌ی کنسول‌هاست، اما همچنان حس جذابی دارد. در این بازی بازیکنان در نقش یک تفنگدار فضایی ماهر قرار می‌گیرند که وظیفه دارد سیارات بیگانه‌ی دوردست را کاوش کند و با مجموعه‌ای از دشمنان از جمله گونه‌های بیگانه و ربات‌های سرکش مقابله کند. شما بخشی از تیم اسپیس گرانتس هستید، یک گروه نخبه که برای بررسی یک سیگنال اضطراری از یک پایگاه قمری اعزام شده‌اند که ممکن است چیزی بسیار خطرناک‌تر از آنچه در ابتدا تصور می‌شد را در خود جای داده باشد. اگرچه داستان تمرکز اصلی بازی نیست، اما چارچوب مناسبی برای شروع ماجراجویی شما فراهم می‌کند. بازی بیشتر درباره تجربه‌ی کاوش در این محیط‌های خطرناک و زنده ماندن در برابر تهدیدات مختلف است. مطابق با دیگر اثار سبک روگ‌لایک، اسپیس گرانتس تضمین می‌کند که هیچ دو دور بازی مشابه‌ی هم نخواهند بود. هر بار که بازی را شروع می‌کنید، مراحل به‌ طور تصادفی ایجاد می‌شوند و بازیکنان باید خود را با چیدمان‌های مختلف، انواع دشمنان و موقعیت غنایم سازگار کنند.

3. Neon Abyss: Infinite

اگر طرفدار آثار بولت‌هل و مراحل گسترده و تولید شده به‌ صورت تصادفی و مبارزات چالش‌برانگیز با باس‌ها هستید، بازی Neon Abyss تجربه‌ای منحصربه‌فرد را ارائه می‌دهد که ترکیبی از هیجان و کمی استراتژی است. داستان این بازی حول محور سازمانی مخفی به نام Grim Squad می‌چرخد که توسط هیدس، خدای یونانی جهان زیرین، ایجاد شده است. در یک پیچش سایبرپانکی، هیدس به شما، یعنی بازیکن، مأموریتی می‌دهد که به پرتگاه مرموزی نفوذ کنید تا خدایان جدید فناوری و سرمایه‌داری را سرنگون کنید. شما نقش یک شخصیت بی‌نام و قابل شخصی‌سازی را به عهده دارید که یکی از بسیاری از نیروهای یکبارمصرف در جنگ هیدس است. هرچه عمیق‌تر به پرتگاه فرو می‌روید، هر سطح مجموعه‌ای از چالش‌های خود را ارائه می‌دهد و شما را مجبور می‌کند تا به سرعت به محیط‌ها و دشمنان جدید عادت کرده و همزمان رازهای این جهان گسترده را کشف کنید. مانند هر اثر روگ‌لایک باکیفیت، Neon Abyss هر مرگ را نه به عنوان شکست، بلکه به عنوان پلی برای پیشرفت جلوه می‌دهد. پس از هر دور، بازیکنان منابعی جمع‌آوری می‌کنند که می‌توانند از آن‌ها برای باز کردن توانایی‌ها، آیتم‌ها و حتی اتاق‌های جدید برای اجراهای آینده استفاده کنند.

2. Vampire Survivors

در دنیایی که گرافیک‌های فوق‌واقع‌گرایانه، جهان‌های باز گسترده و داستان‌های پیچیده غالب هستند، یک بازی ساده و مستقل به نام Vampire Survivors موجی در دنیای بازی‌ها به راه انداخت. در اصل، این بازی در سبک اکشن روگ‌لایک ساخته شده است که ترکیبی از هیجان بقا با مکانیک‌های تیراندازی سبک بولت‌هل را ارائه می‌دهد. شما را در نبردی بی‌وقفه با انبوهی از دشمنان قرار می‌دهد، در حالی که باید منابع جمع‌آوری کنید، سلاح‌های خود را ارتقا دهید و تا جایی که می‌توانید زنده بمانید. تصور کنید در حال انجام یک بازی بقا هستید که در آن نیازی به حمله کردن ندارید و بازی این کار را برای شما انجام می‌دهد. وظیفه شما فقط فرار کردن، برنامه‌ریزی برای ارتقا و تماشای تبدیل شخصیت‌تان به موجودی خدای‌گونه است که انبوهی از هیولاها را نابود می‌کند. در نگاه اول، بازی ممکن است ساده به نظر برسد به خصوص با گرافیک پیکسلی و قدیمی آن که یادآور بازی‌های آرکید دهه‌های 80 و 90 میلادی است اما در زیر این ظاهر نوستالژی، تجربه‌ای پرتنش و پر از هیجان نهفته است. چیزی که در ابتدا به نظر می‌رسد تنها موجی از دشمنان باشد، به‌سرعت به سیل عظیمی از هیولاهای پیکسلی تبدیل می‌شود که از هر طرف هجوم می‌آورند.

1. Dead Cells

در هسته‌ی خود، دد سلز ترکیبی از دو ژانر محبوب روگ‌لایک و مترویدوانیا است. این ترکیب که اغلب به آن روگوانیا نیز گفته می‌شود، به بازیکنان بهترین‌های هر دو دنیا را ارائه می‌دهد. در واقع شما مراحل غیرقابل پیش‌بینی و همیشه متغیر تولید شده به‌صورت تصادفی را از سبک روگ‌لایک‌ را دریافت می‌کنید که هر بار که بازی را آغاز می‌کنید، متفاوت است و در کنار آن، مکانیک‌های کاوش و پیشرفت سبک مترویدوانیا را دارید که با باز کردن توانایی‌ها به مناطق قبلاً غیرقابل دسترس، دسترسی پیدا می‌کنید. در دد سلز، شما در نقش موجودی اسرارآمیز و دوباره زنده شده به نام زندانی قرار دارید که در دنیایی پهناور و به هم پیوسته پر از دشمنان خطرناک، تله‌های مرگبار و رازهای پنهان بازی می‌کنید. شما هیچ ارتقای دائمی‌ای در ابتدای هر دور ندارید و مرگ همه پیشرفت‌های شما را از بین می‌برد. با این حال، بازی به‌طور هوشمندانه‌ای به شما اجازه می‌دهد تا مواردی را باز کنید که می‌توانید در تلاش‌های بعدی از آن‌ها استفاده کنید. هر بار که می‌میرید، چیزی جدید یاد می‌گیرید و این شما را به جلو هل می‌دهد تا دفعه‌ی بعد بیشتر پیش بروید. یکی از جنبه‌های برجسته‌ی دد سلز مبارزه‌ی سریع و روان آن است. نسخه‌ی موبایل از این حیث کم نمی‌آورد و کنترل‌ها برای صفحات لمسی به‌ خوبی بهینه شده‌اند، بدون اینکه از هویت اصلی بازی کم کنند. مجموعه‌ای متنوع از سلاح‌ها، از شمشیرهای سریع و سپرها تا گزینه‌های مرگبار دوربرد مانند کمان‌ها، چاقوهای پرتابی یا حتی جادوهای مختلف وجود دارد. هر سلاح حس منحصر به‌فردی دارد و ترکیب‌های آن‌ها مبارزات را تازه نگه می‌دارد. دد سلز از لحاظ ظاهری نیز برجسته است. این بازی دارای گرافیک پیکسلی خیره‌کننده‌ای است که نه تنها به‌ شدت جزئیات دارد، بلکه فضاسازی غنی‌ای نیز دارد. هر محیط، چه زندان‌های وهم‌آور، اعماق آتشین، یا برج‌های فرو ریخته، حس زندگی و شخصیت خاص خود را دارد. خوشبختانه نسخه‌ی موبایل همه‌ی این عناصر بصری را حفظ کرده است.

نوشته ۲۵ بازی روگ‌لایک برتر اندروید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala