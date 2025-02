طرفداران Fallout New Vegas این بازی را در The Sims 2 ساختند

Fallout همیشه جامعه‌ای پرشور در زمینه مادسازی داشته است. از ریمیک نسخه‌های کلاسیک گرفته تا اسپین‌آف‌های جاه‌طلبانه‌ای که حتی در پلتفرم GOG منتشر شده‌اند.

اما حالا گروهی از طرفداران Fallout New Vegas شروع به ساختن بازی در The Sims 2 کرده‌اند؛ کاری عجیب اما در عین حال منطقی. خوشبختانه، این پروژه یک ساب‌ردیت اختصاصی دارد که در آن کاربر FalloutPropMaster همه‌چیز را توضیح می‌دهد:

از انتظار برای نسخه ریمیک Fallout: New Vegas خسته شده‌ام. رؤیای من این است که یک نسخه ریمستر داشته باشیم که علاوه بر بهبودهای گرافیکی، محتوای حذف‌شده‌ی بازی را نیز بازگرداند؛ محتوایی که در نسخه بتای داخلی Fallout: New Vegas وجود داشت و من در اوایل ۲۰۱۰ (۱۳۸۸) این شانس نادر را داشتم که آن را تجربه کنم. پس از پیدا کردن چند آپلود از کاربر «lilipad» در سایت ModTheSims، که شامل چند ساختمان در نوار لاس وگاس برای The Sims 2 می‌شد، این ایده به ذهنم رسید که سعی کنم New Vegas را تا جایی که می‌توانم در The Sims 2 ریمیک کنم. قبلاً برای Fallout 3 و New Vegas ماد ساخته بودم، اما هرگز The Sims را ماد نکرده بودم، بنابراین این فرصت خوبی بود تا این کار را هم امتحان کنم و در این زمینه یاد بگیرم.