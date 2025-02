قدرتمندترین قهرمانان ایکس من با ظاهر غیر انسانی

برخی از قدرتمندترین قهرمانان ایکس من وجود دارند که ظاهری غیر انسانی و متمایز دارند.

گروه ایکس من یا X-Men از مارول به نمایندگی از همه جهش‌یافته‌ها روی این سیاره، چه دوست و چه دشمن، مبارزه می‌کنند. در دنیایی که از ابرانسان‌ها تنفر وجود دارد و از آن‌ها می‌هراسند، هیچ جهش‌یافته‌ای واقعاً از شناسایی و دستگیری در امان نیست، کاری که اغلب توسط ربات‌های مرگبار سنتینل انجام می‌شود.

با این حال، شناسایی همه جهش‌یافته‌ها به آسانی و از روی ظاهر نیست. در حالی که قهرمانانی مانند جین گری و استورم می‌توانند هر زمان که بخواهند خودشان را انسان جا بزنند، جهش‌یافته‌هایی همانند سایکلوپس و اِنجل نیز می‌توانند قدرت‌های خودشان را به روش‌های نسبتاً ساده‌ای پنهان کنند و این در حالی است که برخی از جهش‌یافته‌ها نمی‌توانند ژن ایکس خودشان را پنهان کنند.

در این مطلب قرار است به معرفی ۱۲ عضو بسیار قدرتمند ایکس من بپردازیم که دارای جهش‌های فیزیکی و ظاهری برجسته‌ای هستند که باعث می‌شوند تا نتوانند جهش یافته بودن خودشان را پنهان کنند و همین نیز باعث تنفر و ترس انسان‌ها از آن‌ها می‌شود. از همین رو، هر قهرمانی که می‌تواند به راحتی قدرت‌های خودش را پنهان کند، در این فهرست قرار ندارد.

این مطلب شامل شخصیت‌هایی از ایکس من است که نمی‌توانند بدون خطر دشمنان و سنتینل‌ها در خیابان راه بروند، جهش‌یافته‌هایی که کمیک‌های مختلف به آن اشاره کردند که تجربه بسیار متفاوتی از ابرانسان بودن نسبت به کسانی همانند جین گری و هاووک دارند که از ظاهر انسانی‌ها دست نخورده برخوردار هستند.

۱۲. هنری مک‌کوی ملقب به بیست

