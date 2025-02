نقدها و نمرات بازی Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii منتشر شدند

نقدها و نمرات بازی Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii در حال انتشار هستند. با بخش نتیجه‌گیری برخی از بررسی‌ها همراه باشید.

در ادامه خلاصۀ برخی بررسی‌های منتشر شده را مطالعه می‌کنید:

Loot Level Chill 9.5/10

Vandal 8.3/10

در چشم‌انداز کلی این فرنچایز، اگر بخواهیم رتبه‌بندی کنیم، این عنوان را در میانه قرار می‌دهیم. اگرچه در این بازی احساسات و درامای کیریو یا تازگی و نوآوری JRPG ایچیبان وجود ندارد، اما همچنان با یک بازی فراتر از The Man Who Erased His Name طرف هستیم. این یک اسپین آف کاملاً قابل قبول است که احتمالا زمینه را برای ماجراجویی بزرگ بعدی آماده می‌کند.