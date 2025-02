مدت زمان فیلم The Fantastic Four: First Steps آشکار شد

فیلم The Fantastic Four: First Steps یکی از آثار مورد انتظار مارول است که حالا مدت زمان آن آشکار شده است.

استودیو مارول تا به امروز آثار برجسته و درخشانی را به روی پرده سینماها آورده است و از همین رو، انتظار برای آثار آینده این مجموعه در بین مخاطبان و طرفداران بسیار زیاد است و یکی از همین آثار مورد انتظار نیز فیلم The Fantastic Four: First Steps است که در سال جاری میلادی به روی پرده سینماها می‌آید.

تاکنون تریلرها و تیزرهای متعددی برای فیلم The Fantastic Four: First Steps منتشر شده که نیم نگاهی از درون آن را برای مخاطبان به نمایش در آوردند. حالا با نزدیک شدن به زمان اکران آن، استودیو مارول به صورت رسمی اعلام کرده که این اثر سینمایی مدت زمان یک ساعت و ۳۷ دقیقه خواهد داشت.

اتفاقات فیلم The Fantastic Four: First Steps در دهه شصت میلادی جریان دارد و قرار است داستان این خانواده از کمیک‌های مارول را به شکلی متفاوت برای طرفداران به نمایش بگذارد. پدرو پاسکال در نقش رید ریچاردز، ابن ماس بچرک در نقش بن گریم، جوزف کوئین در نقش جانی استورم و ونسا کربی در نقش سو استورم از جمله بازیگران این اثر سینمایی هستند.

در این فیلم مورد انتظار، رالف اینسون نیز قرار است نقش شخصیت شرور داستان یعنی گالاکتوس را ایفا کند و در کنار وی نیز جولیا گارنر ایفاگر نقش سیلور سِرفر خواهد بود. مت شکمن سکان کارگردانی این فیلم را برعهده داشته، فیلمی که قرار است در تاریخ ۲۵ ژوئیه سال ۲۰۲۵ (۳ مرداد ۱۴۰۴) روی پرده سینماها اکران شود.

