تریلر رسمی فیلم انیمیشنی جدید Looney Tunes منتشر شد

به‌تازگی تریلر رسمی فیلم انیمیشنی Looney Tunes متتشر شده است که می‌توانید در ادامه تماشا کنید.

بیش از یک سال از تصمیم برادران وارنر دیسکاوری برای بایگانی کردن فیلم لایو اکشن Coyote vs. Acme می‌گذرد و هنوز سرنوشت آن نامعلوم است. با این حال، یک فیلم سینمایی دیگر از لونی تونز در حال ساخت است. The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie اولین فیلم بلند کاملاً انیمیشنی از این فرنچایز کارتونی محبوب به شمار می‌رود و قرار است تا چند هفته دیگر اکران شود.

حالا پیش از اکران فیلم در تاریخ ۱۴ مارس (۲۴ اسفند)، تریلر رسمی The Day the Earth Blew Up منتشر شده است. این فیلم ماجراهای زوج دوست‌داشتنی Porky the Pig و Daffy Duck را روایت می‌کند.

لونی تونزها پیش از این نیز با فیلم‌های ترکیبی لایو اکشن و انیمیشن مانند Space Jam و Looney Tunes: Back in Action پا به عرصه سینما گذاشته‌اند. با این حال، The Day the Earth Blew Up نخستین تجربه‌ای است که این شخصیت‌ها بدون حضور هیچ بازیگر لایو اکشنی و به طور کامل انیمیشنی روی پرده سینما می‌روند.

علاقه‌مندان قدیمی لونی تونز احتمالا با دیدن تریلر این فیلم، بسیار هیجان‌زده خواهند شد؛ چرا که همان انرژی عجیبی که دهه‌ها جزو لاینفک این فرنچایز بوده در این فیلم نیز به چشم می‌خورد و زنده است. Porky Pig و Daffy Duck در نقش قهرمانان غیرمنتظره و آخرین امید زمین، راهی پرده سینما می‌شوند. آنها در پی خرابکاری‌هایشان در کارخانه آدامس‌سازی محلی، از نقشه‌ای پنهان برای تسخیر ذهن بیگانگان پرده برمی‌دارند. این دو، با اقبالی کیهانی مواجه شده و مصمم به نجات شهرشان (و جهان!) هستند. البته اگر در این مسیر، یکدیگر را کاملاً دیوانه نکنند.

فیلم The Day the Earth Blew Up قرار است در تاریخ ۱۴ مارس (۲۴ اسفند) در تمام سینماها اکران شود.

