CD Projekt Red نگران بود داستان Witcher 3 بیش از حد طولانی باشد

بدون شک، Witcher 3 یکی از عظیم‌ترین عناوین نقش‌آفرینی محسوب می‌‎شود که خیلی زود از نظر وسعت و محتوا منبع الهام بسیاری از دیگر آثار هم ژانر خود شد. با این حال، شرکت CD Projekt Red در طول توسعه بازی نگران بود که مخاطب‌ها از جهان عظیم و داستان طولانی آن لذت نبرند.

ماتئوش توماشکیویچ (Mateusz Tomaszkiewicz)، طراح مراحل Witcher 3، در مصاحبه‌ای با GamesRadar چنین گفت:

کاری که ما می‌خواستیم انجام دهیم در بازی‌های زیادی پیاده‌سازی نشده بود؛ همین که سعی می‌کردیم تکنیک‌های داستان‌گویی که برای عناوین خطی، مثل Witcher 2، مورد استفاده قرار گرفته بودند را در دل یک دنیای عظیم جای دهیم. همیشه این ریسک وجود داشت که داستانی که قصد داشتیم روایت کنیم نهایتاً مثل داستان The Witcher 3 طولانی شود. ما شک داشتیم که مخاطب‌ها هم چنین چیزی بخواهند، یا اینکه واقعاً چنین تکنیکی برای بازی‌های جهان باز عظیم جواب می‌دهد یا خیر. با این حال، ریسک کردیم و هر چه در توان داشتیم گذاشتیم تا بر فشار و سختی این کار غلبه کنیم. فکر می‌کنم، در نهایت همه چیز عالی شد.

می‌توان گفت ریسک‌پذیری بالای تیم توسعه بود که The Witcher 3 را به یکی از بهترین بازی‌های نقش‌آفرینی با داستانی عظیم و پیچیده تبدیل کرد. ماتئوش توماشکیویچ در سال ۲۰۲۱ شرکت CDPR را ترک کرد و به استودیوی جدید برادرش، Rebel Wolves، ملحق شد و اکنون کارگردان خلاق یک تیم کوچک‌تر است. کنراد توماشکیویچ (Konrad Tomaszkiewicz)، مدیر Rebel Wolves، توضیح داد:

ما ایده‌های دیوانه‌واری داشتیم و به این نتیجه رسیدیم اگر می‌خواهیم آن‌ها را عملی کنیم، باید استودیوی خود را تاسیس کنیم؛ چرا که متقاعد کردن هر شرکت بزرگی برای انجام کارهای دیوانه‌وار و خلق IP جدید سخت خواهد بود. می‌توانم بگویم کار پر ریسکی انجام دادیم چرا که راه جایگزین جدیدی را دنبال کردیم.

استودیوی Rebel Wolves در حال حاضر عنوان The Blood of Dawnwaker را دست توسعه دارد و باید دید که آیا از نظر شهرت و موفقیت به The Witcher 3 نزدیک خواهد شد یا خیر.