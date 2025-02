یوشیدا: بازی آنلاین The Last of Us به منظور تمرکز ناتی داگ روی توسعه Intergalactic لغو شد

شوهی یوشیدا، مدیر سابق پلی استیشن، بازی آنلاین لغو شده The Last of Us استودیوی ناتی داگ را تجربه کرده و گفته است که «بازی عالی بود».

عنوان Factions، که به این نام شناخته می‌شد، یک بازی چندنفره آنلاین بود که در جهان درام تک‌نفره پسا‌آخرالزمانی ناتی داگ قرار می‌گرفت. این عنوان پیش از انتشار توسط سونی در پایان سال ۲۰۲۳ لغو شد زیرا این استودیو نمی‌خواست به «یک شرکت با تمرکز کامل روی بازی‌های سرویس زنده» تبدیل شود.

منبع متن: gamefa