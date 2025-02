رسمی: تریلر جدید Lies Of P: Overture در مراسم Id@Xbox منتشر می‌شود

با اعلام رسمی رسانه IGN، طی مراسم Id@‌Xbox شاهد نمایشی جدید از بسته‌الحاقی Overtrue بازی Lies of P خواهیم بود. تیزر جدید را در ادامه می‌توانید تماشا کنید: بسته‌الحاقی Overtrue که طی State of Play اخیر سونی معرفی شده بود، به پیش‎‌زمینه داستان Lies of P خواهد پرداخت. در این بسته‌الحاقی روزهای پایانی شهر Krat پیش […]