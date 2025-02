تاریخ پخش فصل دوم سریال The Last of Us تعیین شد

تاریخ پخش فصل دوم سریال The Last of Us تعیین شد علی بهنیا ۰۸:۵۲ ۱۴۰۳/۱۲/۰۲

با انتشار اطلاعات و جزئیات جدیدی از فصل دوم سریال The Last of Us تاریخ دقیق انتشار آن مشخص شد. شبکه HBO تأیید کرده است که فصل دوم سریال The Last of Us در روز یکشنبه ۱۳ آوریل ۲۰۲۵ (۲۴ فروردین ۱۴۰۴) پخش خواهد شد. این فصل شامل هفت قسمت خواهد بود و به‌طور هم‌زمان در سرویس استریم Max نیز در دسترس خواهد بود. به مناسبت اعلام تاریخ انتشار دقیق این سریال، HBO پوسترهای جدیدی از شخصیت‌های جول، الی و ابی منتشر کرده است.