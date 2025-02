دنیل کریگ که قرار بود در فیلم Sgt. Rock از استودیو دی‌سی به کارگردانی لوکا گوادانینو هنرنمایی کند، کنار رفته است.

فیلم Sgt. Rock یکی از فیلم‌های در حال توسعه استودیو دی‌سی به شمار می‌رود و مسئولیت کارگردانی این اثر سینمایی را نیز لوکا گوادانینو برعهده داشته است، فیلم‌سازی که در کارنامه هنری خودش سابقه ساخت فیلم Challengers و فیلم Call Me by Your Name را دارد.

لوکا گوادانینو که در فیلم سینمایی Queer با دنیل کریگ همکاری کرده بود، این بازیگر برجسته و سرشناس را برای ایفای نقش اصلی این فیلم جدید دی‌سی در نظر داشت اما این بازیگر هیچ گاه قراردادی را برای حضور در این فیلم امضا نکرده و به نظر می‌رسد که پرونده حضور وی در این فیلم بسته شده است. جاستین کوریتزکس فیلم‌نامه فیلم Sgt. Rock را قلم زده است.

این شخصیت که در سال ۱۹۵۹ میلادی معرفی شده بود، یک ابرقهرمان کلاسیک نیست بلکه یک درجه‌دار در ارتش ایالات متحده آمریکا است که واحد خودش به نام Easy Company را در جنگ جهانی دوم رهبری می‌کند. اگرچه او در نهایت رئیس ستاد لکس لوتر می‌شود.

مدیران استودیو دی‌سی یعنی جیمز گان و پیتر سفران هیجان بسیار زیادی برای این پروژه دارند چراکه این فیلم فرصتی برای به نمایش در آوردن یک فیلم جنگی سرراست است و نشان خواهد داد که آن‌ها به دنبال آن هستند تا آثار متنوعی را تحت برند دی‌سی بسازند. در حال حاضر آن‌ها به دنبال بازیگر دیگری برای هنرنمایی در این فیلم هستند.

