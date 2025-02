تریلر فیلم ترسناک Bring Her Back منتشر شد

تریلر فیلم ترسناک Bring Her Back منتشر شد امیررضا نوذرپور ۱۷:۳۶ ۱۴۰۳/۱۲/۰۲

تریلر فیلم ترسناک Bring Her Back از استودیو A24 منتشر شد. فیلم Bring Her Back توسط برادران فیلیپو کارگردانی شده که قبلا فیلم ترسناک تحسین‌شده‌ی Talk To Me را کارگردانی کرده بودند. داستان این فیلم درباره‌ی خواهر و برادری است که در خانه‌ی مادرخوانده‌ی خود متوجه‌ی یک مراسم و آیین ترسناک می‌شوند. تریلر این فیلم را در ادامه تماشا کنید. تماشا در کانال تلگرام گیمفا فیلم Bring Her Back توسط دنی و مایکل فیلیپو کارگردانی شده است. سالی هاوکینز، بیلی برت، سورا وانگ، جونا رن فیلیپس، استفن فیلیپس و لیام دیمونز از بازیگران این فیلم هستند. فیلم Bring Her Back در تاریخ ۳۰ مه (۹ خرداد ۱۴۰۴) اکران خواهد شد. منبع: Variety

اخبار سینما

A24, Bring Her Back, Talk to Me

