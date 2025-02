پیش‌فروش Lost Soul Aside آغاز شد؛ محدودیت خرید در بیش از ۱۳۰ کشور استیم

در حالی پیش‌فروش بازی Lost Soul Aside در فروشگاه پلی استیشن و Steam آغاز شده است، به نظر می‌رسد که سونی همچنان از فروش عناوین خود در بسیاری از کشورهای استیم امتناع می‌ورزد. عنوان Lost Soul Aside که مدتی قبل در رویداد State of Play با انتشار تریلری تاریخ عرضه آن مشخص شده بود، حال […]

