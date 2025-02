به تازگی مشخص شده است که مارتین اسکورسیزی و لئوناردو دی‌کاپریو به تولید فیلم جنایی‌ای بر اساس ایده‌ی مشترک دواین جانسون و امیلی بلانت پیوسته‌اند.

این فیلم جنایی در هاوایی روایت خواهد شد و عده‌ای نیز آن را با فیلم‌هایی مثل Goodfellas و The Departed مقایسه کرده‌اند. این فیلم در حال حاضر به استودیوها و پلتفرم‌های استریمینگ پیشنهاد می‌شود اما هنوز قراردادی به طور رسمی امضا نشده است. همچنین گفته شده که احتمالا نیک بیلتون نویسندگی این فیلم را برعهده خواهد داشت.

دواین جانسون و امیلی بلانت این پروژه را به مارتین اسکورسیزی و لئوناردو دی‌کاپریو معرفی کردند. پس از ابراز علاقه آن‌ها، همگی به سراغ نیک بیلتون رفتند تا از او درباره‌ی نوشتن فیلم‌نامه سؤال کنند.

امیلی بلانت و دواین جانسون اخیرا در فیلم The Smashing Machine همکاری داشتند که گفته می‌شود دواین جانسون جدی‌ترین نقش خود را بازی کرده است. مارتین اسکورسیزی و لئوناردو دی‌کاپریو نیز در حال توسعه‌ی اقتباسی سینمایی از The Devil in the White City هستند، پروژه‌ای که مدت‌ها در دست ساخت بوده و ماه گذشته تولید آن توسط 20th Century Studios به جریان افتاد.

منبع: Variety