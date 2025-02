تریلر سریال Long Bright River با بازی آماندا سایفرد منتشر شد

به تازگی تریلری برای سریال Long Bright River منتشر شده، سریالی که با هنرنمایی آماندا سایفرد و محصول سرویس آنلاین پیکاک است.

آماندا سایفرد از جمله بازیگران برجسته و سرشناسی به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر توانسته در سریال‌های برجسته و موفقی همچون سریال The Crowded Room و همچنین سریال برنده جایزه امی The Dropout هنرنمایی کند. جدیدترین هنرنمایی این بازیگر در دنیای سریال نیز سریال Long Bright River نام دارد.

سریال Long Bright River بر اساس داستان پرفروشی از نیویورک تایمز نوشته لیز مور است که در سال ۲۰۲۰ میلادی به چاپ رسیده بود. به تازگی تریلری برای این سریال منتشر شده که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده یا دانلود کنید. این تریلر نیم نگاهی از درون این سریال کوتاه را به نمایش در می‌آورد.

این سریال داستان یک افسر پلیس به نام میکی را دنبال می‌کند که در حال گشت‌زنی در منطقه‌ای در فیلادلفیا است،‌ آن هم در زمانی که این منطقه گرفتار بحران مواد افیونی است. بعد از اینکه جسد سه دختر مرده پیدا می‌شوند، میکی مجبور می‌شود تا با گذشته خودش دست و پنجه نرم کند و این در حالی است که او به دنبال پیدا کردن پاسخ است.

جان دومان (بازیگر سریال The Wire)، کالوم وینسون (بازیگر سریال Chucky)، اشلی کامینز (بازیگر سریال Hounds of Love) و نیکلاس پینوک (بازیگر سریال For Life) از جمله دیگر بازیگرانی هستند که در این سریال جدید محصول سرویس آنلاین پیکاک هنرنمایی می‌کنند.

این سریال توسط استودیو سریال سازی سونی تولید شده و تمام هشت قسمت آن نیز به صورت یکجا در تاریخ ۱۳ مارس سال ۲۰۲۵ میلادی (پنجشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۳) روی سرویس آنلاین پیکاک پخش خواهند شد.

منبع: variety