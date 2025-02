ماهرشالا علی به فیلم جدید کارگردان بسام طارق پیوست

ماهرشالا علی قرار است در فیلم جدیدی به کارگردانی بسام طارق هنرنمایی کند، کسی که قرار بود فیلم Blade را برای مارول بسازد. بسام طارق در حال توسعه فیلم جدیدی است که Your Mother Your Mother Your Mother نام دارد و مسئولیت تولید این اثر سینمایی را نیز استودیو Orion Pictures برعهده دارد، استودیویی که […]

ماهرشالا علی به فیلم جدید کارگردان بسام طارق پیوست علی محمدپناه ۰۹:۰۰ ۱۴۰۳/۱۲/۰۳

ماهرشالا علی قرار است در فیلم جدیدی به کارگردانی بسام طارق هنرنمایی کند، کسی که قرار بود فیلم Blade را برای مارول بسازد. بسام طارق در حال توسعه فیلم جدیدی است که Your Mother Your Mother Your Mother نام دارد و مسئولیت تولید این اثر سینمایی را نیز استودیو Orion Pictures برعهده دارد، استودیویی که یکی از زیرمجموعه‌های استودیو آمازون ام‌جی‌ام محسوب می‌شود. بسام طارق در مقطعی قرار بود تا مسئولیت ساخت فیلم سینمایی Blade را در دنیای سینمایی مارول با هنرنمایی ماهرشالا علی برعهده داشته باشد ولی به خاطر اینکه برنامه کاری تولیدی این اثر سینمایی مدام تغییر می‌کرد و با تأخیر مواجه می‌شد، تصمیم گرفت تا از این پروژه کنار برود و همچنان سرنوشت این پروژه در دنیای سینمایی مارول نامشخص است. حالا نیز بسام طارق کارگردانی و نویسندگی این فیلم جدید را به دست گرفته و در همین راستا نیز به تازگی بازیگر برنده جایزه اسکار ماهرشالا علی را برای هنرنمایی در این فیلم انتخاب کرده است. در حال حاضر جزئیات مربوط به این اثر سینمایی از جمله اینکه داستان آن در چه موردی است، پنهان نگه داشته شدند. منبع: comingsoon

اخبار سینما ، فیلم و سریال

Bassam Tariq, Blade, Mahershala Ali

منبع متن: gamefa