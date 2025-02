تریلر و پوستر جدیدی از فیلم ترسناک Clown in a Cornfield منتشر شد

تریلر جدید فیلم Clown in a Cornfield بازگشت قاتلی وحشتناک را نشان می‌دهد.

فیلم Clown in a Cornfield که اقتباس از رمانی با همین نام نوشته آدام سزار محسوب می‌شود، حول محور نوجوانی با نام کویین می‌بروک جریان دارد که به شهر کوچک کتل اسپرینگز می‌رود. سوختن یک کارخانه تولید شربت ذرت، مردم این شهر را در موقعیت طاقت‌فرسایی قرار داده است. با این حال، با پیدا شدن سر و کله یک قاتل در شهر، شرایط از هر زمانی پیچیده‌تر می‌شود. در ادامه می‌توانید تریلر جدید این فیلم را تماشا کنید.

هشدار: تریلر حاوی صحنه‌های خشونت آمیز است

سکان کارگردانی فیلم Clown in a Cornfield در دستان الی کریگ بوده که سابقه ساخت آثاری مانند Tucker & Dale vs. Evil و Little Evil را در کارنامه خود دارد. از بازیگران این اثر نیز می‌توان به کیتی داگلاس، کوین دورند، ویل ساسو و آرون آبرامز اشاره کرد. علاوه‌بر تریلر، پوستر جدیدی از این فیلم نیز منتشر شده است.

منبع متن: gamefa