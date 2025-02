Among Us VR یک نسخۀ جداگانه و بدون نیاز به فناوری واقعیت مجازی به نام Among Us 3D دریافت خواهد کرد. به گفته Innersloth، ناشر بازی Among Us، هنوز تاریخ انتشار مشخصی برای نسخه سه بعدی بازی در نظر گرفته نشده است، اما همراه با نقشه راه آینده سری اعلام می‌شود.

هفته آینده، نسخه آزمایشی بازی در قالب بخشی از محتوای رویداد Steam Next Fest در دسترس قرار خواهد گرفت. طبق صحبت‌های ناشر، از آن‌جایی که Among Us VR و Among Us 3D اساساً یک نسخه مشابه هستند، قابلیت کراس پلتفرم بین بازی‌ها وجود خواهد داشت و مخاطب‌های VR و غیر VR می‌توانند با هم بازی کنند.

نسخه VR نیز به Among Us 3D تغییر نام خواهد داد، اما نسخه های VR و غیر VR به دلیل داشتن نام‌های مشابه، به عنوان بازی‌های مجزاء و در دسته‌بندی‌های جداگانۀ استیم لیست می‌شوند.

رایان هال (Ryan Hall)، مدیر پروژه بازی، چنین گفت:

Among Us VR اکنون به Among Us 3D تبدیل خواهد شد، زیرا با برجسته کردن زاویه دید اول‌شخص بازی، کاربران VR و PC را متحد می‌کند. طی چند ماه آینده در صفحات فروشگاه‌ها، وب سایت‌ها و البته در بازی‌ها به تدریج شاهد تغییر نام Among Us VR به Among Us 3D خواهید بود.

Among Us VR توسط استودیوی Schell Games، در قالب یک بازی اول‌شخص بازسازی شد. در سال ۲۰۲۲، نسخه VR بازی برای Quest 2 و Steam VR منتشر شد و یک سال بعد نسخه PlayStation VR2 برای PS5 در دسترس قرار گرفت.

Among Us VR به طور کلی با امتیاز متاکریتیک ۸۲ مورد تحسین منتقدان قرار گرفت که طبق گفته ناشر بازی، تا پایان ژانویه ۲۰۲۳ بیش از ۱ میلیون نسخه فروخته بود.