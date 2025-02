سم لیک جایزه یک عمر فعالیت گیمینگ را در مراسم gdc دریافت خواهد کرد

سم لیک از شرکت رمدی و سازنده مستقل، لوکاس پوپ، در مراسم جوایز منتخب سازندگان بازی (Game Developer Choice Awards یا همان GDC) مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

این مراسم اهدای جوایز طی رویداد GDC امسال برگزار خواهد شد. سم لیک جایزه یک عمر فعالیت گیمینگ و لوکاس پوپ جایزه نوآوری در صنعت را دریافت خواهند کرد. سم لیک نزدیک به ۳۰ سال است که در رمدی اینترتینمنت فعالیت کرده و به خاطر نویسندگی دو بازی اول Max Payne و قسمت اول Alan Wake و همچنین کارگردانی و تهیه‌کنندگی Quantum Break و Control مورد تحسین قرار گرفت. او اخیراً مسئولیت کارگردانی و نویسندگی بازی تحسین‌شده Alan Wake 2 را نیز به عهده داشه است.

لوکاس پوپ یک طراح بازی مستقل فوق‌العاده است که به خاطر خلق برخی از منحصربه‌فردترین و جذاب‌ترین بازی‌های سال‌های اخیر شناخته می‌شود. اگرچه او نزدیک به دو دهه می‌شود که در زمینه ساخت بازی فعالیت دارد و حتی روی سری Uncharted در شرکت ناتی داگ نیز کار کرده است، اما بازی مستقل او با نام Papers, Please بود که نامش را بر سر زبان‌ها انداخت و چندین جایزه GDC را برایش به ارمغان آورد. پوپ عنوان محبوب Return of the Obra Dinn را نیز در کارنامه دارد. عنوان مذکور یک بازی پازل ماجراجویی با ظاهری متفاوت بود که عمداً از سبک گرافیکی ۱-بیتی شبیه به بازی‌های اولیه مکینتاش استفاده می‌کرد.

استفانی هاوکینز، مدیر رویداد GDC، در بیانیه‌ای گفت:

مراسم GDC به اینکه توجه همه را به چهره‌هایی جلب کرده که بازی‌ها را به جذاب‌ترین و تأثیرگذارترین شیوه داستان‌سرایی تبدیل کرده‌اند، افتخار می‌کند. ما برای تقدیر از سم لیک و لوکاس پوپ به خاطر تعهدشان به گسترش مرزهای این رسانه با استفاده از ساختارهای داستان‌گویی خارق‌العاده، پرسش‌های اخلاقی پیچیده و گیم‌پلی تأثیرگذار هیجان‌زده هستیم.