اخیراً در مصاحبه‌ای برد ویندربام رئیس مارول درباره‌ی آینده‌ی دو سریال Agatha All Along و Hawkeye صحبت کرده است. برد ویندربام در مصاحبه‌اش به این موضوع اشاره کرده است که فصل دوم هر دو سریال Agatha All Along و Hawkeye می‌تواند ساخته شود. سریال Agatha All Along که اسپین‌آفی از سریال WandaVision بود، بر روی […]

رئیس مارول به احتمال ساخت فصل دوم Agatha All Along و Hawkeye اشاره کرد علی بهنیا ۲۲:۱۴ ۱۴۰۳/۱۲/۰۳