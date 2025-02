دلروی لیندو به فیلم جدید Godzilla x Kong پیوست

دلروی لیندو به دنیای MonsterVerse پیوست. این بازیگر باسابقه که به‌زودی در فیلم Sinners به کارگردانی رایان کوگلر در نقش مبارزی علیه خون‌آشام‌ها دیده خواهد شد، به تازگی قرارداد خود را برای حضور در جدیدترین قسمت از مجموعه فیلم‌های Godzilla x Kong امضا کرده است.

کارگردانی این فیلم هیولایی بر عهده گرانت اسپوتور است و مانند قسمت‌های پیشین، درگیری غول‌آساها و انسان‌های گرفتار میان آن‌ها را به تصویر می‌کشد.

جزئیات فیلمنامه که توسط دیوید کالهام نوشته شده، هنوز محرمانه باقی مانده است. با این حال، استودیو لجندری اعلام کرده که این داستان شامل چندین شخصیت انسانی جدید در کنار تایتان‌های محبوب و نمادین، گودزیلا و کینگ کونگ، خواهد بود که در برابر تهدیدی آخرالزمانی و ویرانگر قرار می‌گیرند.

کیتلین دیور که برای اولین بار در این فرنچایز حضور دارد، نقش اصلی انسان‌ها را بازی می‌کند. جک اوکانل نیز در نقش برادر او ظاهر خواهد شد. دن استیونز، که در فیلم Godzilla x Kong: The New Empire در نقش دندانپزشک و دامپزشک هیولاها با نام تراپر بازی کرده بود، بار دیگر به این مجموعه بازمی‌گردد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که دلروی لیندو در این فیلم نقش رئیس شخصیت کیتلین دیور را در سازمان مرموز Monarch بازی خواهد کرد؛ نهادی علمی که گاهی به تایتان‌ها کمک می‌کند و گاهی آن‌ها را شکار می‌کند.

دنیای MonsterVerse حالا بیش از ده سال قدمت دارد و اولین بار در سال ۲۰۱۴ با فیلم Godzilla آغاز شد. این فرنچایز تاکنون شامل پنج قسمت شده است و فیلم Godzilla x Kong که سال گذشته اکران شد، با فروش بیش از ۵۷۱ میلیون دلار در جهان، موفق‌ترین اثر آن بوده است. مجموع فروش جهانی این مجموعه تاکنون از ۲.۵ میلیارد دلار فراتر رفته و حتی سریال موفق Monarch: Legacy of Monsters را نیز برای اپل تی‌وی پلاس به همراه داشته است.

دلروی لیندو که در فیلم‌های مطرحی مانند Get Shorty و Gone in 60 Seconds حضور داشته، بارها با کارگردان نامدار اسپایک لی همکاری کرده است. او به‌خاطر بازی درخشانش در فیلم جنگی Da 5 Bloods (۲۰۱۹) به کارگردانی لی، که چادویک بوزمن نیز در آن نقش‌آفرینی می‌کرد، تحسین‌های فراوانی دریافت کرد.

منبع: هالیوود ریپورتر