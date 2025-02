ستاره سریال The Vampire Diaries به فیلم اکشن Bear Country پیوست

نینا دوبرو با راسل کرو هم‌بازی می‌شود و در فیلم Bear Country، تریلر اکشن جدید به کارگردانی دریک بورت، نقش‌آفرینی خواهد کرد.

این فیلم که هم‌اکنون در کوئینزلند استرالیا در حال فیلم‌برداری است، اقتباسی از رمان Strip نوشته توماس پری است و داستان صاحب یک کلوب شبانه را روایت می‌کند که اوضاع برایش زمانی بحرانی می‌شود که رؤسای کارتل‌ها او را تحت تعقیب قرار می‌دهند و یک کارآفرین جوان، که خود را به‌عنوان خریدار جا زده، تهدید به تصاحب کسب‌وکار او می‌کند.

راسل کرو در این فیلم در نقش مانکو کاپاک، صاحب سالخورده کلوب، ظاهر می‌شود که قصد دارد آن را بفروشد و بازنشسته شود، اما نقشه‌هایش پس از حمله یک مرد مسلح نقاب‌دار به هم می‌ریزد. نینا دوبرو، بازیگر ستاره سابق سریال The Vampire Diaries، در نقش کری، یک صندوقدار عجیب‌وغریب بانک که به خاطر رو‌ٔیاهایش از زندگی مجرمانه‌ای شبیه بانی و کلاید جذب دنیای خلاف می‌شود، ایفای نقش می‌کند.

حضور دوبرو در Bear Country نقطه عطفی در مسیر حرفه‌ای او محسوب می‌شود، چرا که پس از فیلم‌های اکشنی مانند The Bricklayer در کنار آرون اکهارت و کمدی اکشن The Out-Laws محصول نتفلیکس، این بار به سراغ نقشی رفته که عمق بیشتری دارد و او را از تصویر همیشگی‌اش در The Vampire Diaries فراتر می‌برد. این فیلم همچنین نخستین همکاری او با راسل کرو به شمار می‌رود.

منبع: اسکرین رنت