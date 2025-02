Path of Exile 2 شروع نسبتاً پرتلاطمی داشته است. این بازی هنگام انتشار به قدری محبوب شد که SteamDB را از کار انداخت، اما مشکلاتی مانند هزینه بالای تغییر مهارت‌ها (Respec)، کمبود پاداش‌ها و محتوای انتهایی یکنواخت و تکراری، انتقادات زیادی را برانگیختند.

همین مشکلات باعث شدند بازی بازیکنان زیادی را از دست بدهد و میانگین تعداد بازیکنان آن با بیش از ۳۰۰ هزار نفر در دسامبر به کمی بیش از ۱۰۰ هزار نفر کاهش یابد. حال به نظر می‌رسد بخش بزرگی از این بازیکنان، حداقل در حال حاضر دوباره به نسخه اول Path of Exile بازگشته‌اند.

طبق آمار SteamDB در لحظه نگارش این خبر، ۵۳,۵۱۳ نفر مشغول تجربه Path of Exile 2 بوده‌اند، در حالی که ۴۴,۰۴۲ نفر نسخه اول را بازی می‌کردند؛ یعنی تنها ۹ هزار بازیکن تفاوت بین این دو نسخه وجود دارد. در ۲۴ ساعت گذشته، بیشینه تعداد بازیکنان همزمان نسخه اصلی حتی از نسخه دوم نیز بیشتر و به شرح زیر بوده است:

Path of Exile: بیشینه بازیکنان ۹۱,۹۴۸ نفر

Path of Exile 2: بیشینه بازیکنان ۸۷,۱۴۷ نفر

این آمار با وضعیت ماه گذشته بسیار متفاوت است. در ژانویه، بیشینه تعداد بازیکنان همزمان Path of Exile 2 به حدود ۳۵۴ هزار نفر رسید، در حالی که نسخه اصلی تنها ۱۳ هزار بازیکن داشت. این یعنی Path of Exile 2 طی یک ماه ۷۵ درصد از بازیکنانش را از دست داده است، در حالی که نسخه قبلی افزایش کاربر بیش از ۶۰۰ درصد را تجربه کرده است.

در حالی که نارضایتی بازیکنان را می‌توان یکی از عوامل افت Path of Exile 2 دانست، یک رویداد جدید در نسخه اصلی بازی نیز احتمالاً دلیل بزرگی برای بازگشت بازیکنان بوده است. رویداد Legacy of Phrecia یک کلاس جدید Ascendancy را به این بازی اضافه کرده است. برخی بازیکنان معتقدند این کلاس در واقع آزمایشی برای عرضه در Path of Exile 2 است، اما توسعه‌دهندگان Grinding Gear Games این موضوع را رد کرده‌اند. این رویداد همچنین یک مکانیزم لیگ جدید دارد که تا حدود یک ماه ادامه خواهد داشت.

مشخص نیست که آیا نسخه اول Path of Exile همچنان به جذب بازیکنان نسخه دوم ادامه خواهد داد یا خیر، اما این روند قطعاً زنگ خطری برای توسعه‌دهندگان بازی است.