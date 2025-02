برندگان جشنواره فیلم برلین ۲۰۲۵ مشخص شدند

جشنواره فیلم برلین سال ۲۰۲۵ میلادی برگزار شده و برندگان آن مشخص شدند.

۷۵ مین دوره از جشنواره فیلم برلین برگزار شد و اولین دوره به شمار می‌رود که تحت رهبری و هدایت ریاست جدید آن یعنی تریشیا تاتل بود و هیئت داوران این جشنواره نیز جایزه اصلی خرس طلایی را به فیلم سینمایی Dreams داگ یوهان هاگرود دادند. این اثر سینمایی سومین فیلم در سه‌گانه‌ای از این فیلمساز است.

در ادامه فهرست کامل برندگان جشنواره فیلم برلین سال ۲۰۲۵ میلادی قرار دارند:

جایزه خرس طلایی برای بهترین فیلم

فیلم Dreams

جایزه بزرگ خرس نقره‌ای هیئت داوران

فیلم The Blue Trail

جایزه خرس نقره‌ای هیئت داوران

فیلم The Message

جایزه خرس نقره‌ای بهترین کارگردانی

هو منگ – فیلم Living the Land

جایزه خرس نقره‌ای برای بهترین بازیگر اصلی

رز بایرن – فیلم If I Had Legs, I’d Kick You

جایزه خرس نقره‌ای بهترین بازیگر مکمل

اندرو اسکات – فیلم Blue Moon

جایزه خرس نقره‌ای بهترین فیلم‌نامه

فیلم Kontinental ’۲۵ – رادو جود

جایزه خرس نقره‌ای بهترین مشارکت هنری

فیلم The Ice Tower

جایزه بهترین مستند

مستند Holding Liat

منبع: variety