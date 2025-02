اشاره جالب Kingdom Come: Deliverance 2 به شخصیت سیلورهند از بازی Cyberpunk 2077

در بازی Kingdom Come: Deliverance 2، رفرنس و ارجاعات مختلفی، نظیر کلاه لوفی از انیمه وان پیس، جسد بازیکن افسانه‌ای Let me Solo her از بازی Elden Ring یا حتی دیالوگی در رابطه با سربازان بازی Skyrim یافت می‌شود. حال بازیکنان، رفرنس جدیدی به بازی Cyberpunk 2077 و شخصیت Johnny Silverhand در آن پیدا کرده‌اند. […]

رضا شیرمردی ۱۵:۰۳ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵