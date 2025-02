در اچیومنت‌های بازی Avowed، ارجاعات مختلفی به عناوین قبلی استودیوی Obsidian، مثل The Outer Worlds و Star Wars: Knights of the Old Republic 2، صورت گرفته است. همچنین، به طور متعدد به سری Fallout، به ویژه Fallout: New Vegas و Fallout 4، اشاره می‌شود.

اشاره به سری بازی Fallout با اچیومنت Everyone Disliked That صورت گرفته است. این اچیومنت در بازی Fallout 4 در صورتی قابل دریافت بود که همراهان خود را آزرده می‌‎کردید. در مورد Fallout: New Vegas می‌توان گفت به آهنگ‌هایی مانند Jingle, Jangle, Jingle و همچنین ماجرای Two Bears High-Fiving اشاره می‌شود.

بسیاری دیگر از اچیومنت‌ها فقط نام سری‌هایی هستند که Obsidian روی آن‌ها کار کرده بود. حتی با اچیومنتی به نام Kith Lord به Star Wars: Knights of the Old Republic 2 اشاره شده است. همچنین ممکن است که اچیومنت Reverse Card به بازی کارتی Pazaak در همین بازی اشاره داشته باشد.

علاوه بر این، از آن‌جایی که Kai توسط بازیگری که وظیفه صداگذاری Garrus را برعهده داشت، صداگذاری شده است، طرفداران متوجه شدند که در دیالوگ‌های او به Mass Effect اشاره می‌شود.