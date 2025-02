برندگان جوایز انجمن بازیگران سینما در سال ۲۰۲۵ اعلام شدند

در شب گذشته طی مراسمی برندگان جوایز انجمن بازیگران سینما (SAG) در سال ۲۰۲۵ اعلام شدند.

در این مراسم که در شهر لس‌آنجلس برگزار شد از دستاوردهای هنرمندان برجسته در فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی در سال گذشته تقدیر شد. در این مراسم فیلم‌هایی همچون Wicked و A Complete Unknown و Conclave در کنار برنامه‌های محبوب تلویزیونی مانند Shōgun و Nobody Wants This و Abbott Elementary برای دریافت جوایز برجسته با یکدیگر رقابت کردند. این مراسم که توسط کریستن بل میزبانی شد، شاهد حضور ستارگان بزرگی از جمله تیموتی شالامی، سلنا گومز و آریانا گرانده به عنوان ارائه‌دهندگان جوایز بود.

