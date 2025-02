بازی The Blood of Dawnwalker علی‌رغم مشکلات سهامدار آن همچنان در مسیر توسعه قرار دارد

هفته گذشته، گزارشاتی مبنی بر سیاست‌های جدید شرکت چینی NetEase برای افزایش بهره‌وری در بازارهای جهانی منتشر شده که منجر به نگرانی بسیاری از طرفداران از وضعیت عنوان جدید توسعه‌دهندگان سابق سری The Witcher، یعنی The Blood of Dawnwalker شده است. حال Rebel Wolves، استودیوی توسعه‌دهنده این اثر، در پیامی به این نگرانی‌ها، پاسخ داد. […]