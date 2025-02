کارگردان خلاق Blood of Dawnwalker: مکانیزم محدودیت زمان بازی، ژانر RPG را رو به جلو خواهد برد

کارگردان خلاق The Blood of Dawnwalker، ماتئوش توماشکیویچ (Mateusz Tomaszkiewicz)، اعلام کرده است که استودیوی Rebel Wolves قصد دارد با استفاده از محدودیت زمانی درون بازی به عنوان یک مکانیزم مرکزی، ژانر نقش‌آفرینی را به جلو براند. او در گفت‌وگو با GamesRadar توضیح داد که ایده “زمان به عنوان یک منبع” در هسته The Blood of Dawnwalker قرار دارد و باعث می‌شود لایه‌ای جدید از غیرخطی بودن به بازی اضافه شود.

توماشکیویچ بر مفهوم سندباکس روایی (narrative sandbox) که استودیو قبلاً درباره آن صحبت کرده بود، تاکید دارد و در حالی که یک تایمر به صورت مداوم در حال کاهش است، بازیکنان را مجبور می‌کند تصمیمات دشواری درباره نحوه گذراندن زمان در بازی بگیرند. او گفت که این ویژگی باعث ایجاد تنشی طبیعی می‌شود و به انتخاب‌های بازیکنان وزن بیشتری می‌دهد.

با این حال، وی تاکید دارد که بازیکنان نباید به خاطر این که احساس فشار از محدودیت زمانی دارند، نگران از دست دادن محتوا باشند. او در این باره گفت:

نباید نگران باشید که محتوای بخش‌های مختلف جهان را از دست می‌دهید، فقط به خاطر این که سیستم زمانی در بازی وجود دارد. برای من شخصاً این موضوع خیلی مهم است، چون اگر بازی این کار را می‌کرد و باعث می‌شد مقدار زیادی محتوا را که حتی از وجودش خبر ندارم از دست بدهم، خیلی عصبانی می‌شدم.

